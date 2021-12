Yearn Finance fait face à un piège à traders qui poussera YFI à 25 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Yearn Finance fait face à une baisse de 8 500 $ pour revenir à 25 000 $.

La résistance au sein du système Ichimoku corrobore la faiblesse du graphique Point and Figure.

Le potentiel de hausse demeure mais est probablement limité.

L’action des prix de Yearn Finance développe une configuration graphique particulièrement baissière sous la forme d’une configuration tête-épaules sur son graphique à points et à chiffres à 250 $/3 cases, avertissant d’une baisse de près de 25% à venir.

Le prix de Yearn Finance atteindra les niveaux de résistance cruciaux et envisage une baisse significative bientôt

Le prix de Yearn Finance est bloqué à l’intérieur du nuage d’Ichimoku sur le graphique journalier depuis le 22 décembre. La fourchette et les corps de ces chandeliers quotidiens se sont principalement limités aux limites du haut et du bas du nuage. Aujourd’hui, YFI teste le sommet du Cloud (Senkou Span B) à 33 750 $.

Graphique Ichimoku journalier YFI/USDT

Les traders auront probablement du mal à faire grimper le prix de Yearn Finance. Le retracement à 50 % de Fibonacci, Senkou Span B et Tenkan-Sen quotidien se situent dans la zone de valeur de 33 500 $ à 34 750 $. La combinaison de ces trois niveaux de prix forme une résistance considérable à tout autre mouvement à la hausse.

Les oscillateurs font également allusion à des difficultés persistantes à augmenter le prix de Yearn Finance. Les bandes Optex ont développé une pente relativement extrême, avertissant que des conditions de surachat extrêmes seront bientôt atteintes. Le Relative Strength Index reste dans des conditions de marché baissier et oscille entre les deux niveaux de surachat dans un marché baissier (65 et 55). Le RSI reste à peine au-dessus du premier niveau de surachat à 55.

YFI/USDT 250 $/3 boîtes Tableau des chiffres et des points d’inversion

On s’attend à ce que l’action des prix de Yearn Finance soit limitée en haut et en bas du Cloud. Si YFI continue de suivre le Cloud, les traders doivent s’attendre à une chute rapide entre le 28 et le 29 décembre sous la ligne de cou du motif tête-épaules sur le graphique Point and Figure jusqu’au bas du Cloud quotidien dans la zone de valeur de 25 000 $.