Decentraland va retester 3,25 $ alors que la consolidation MANA se poursuit | Cryptomonnaie

Le prix Decentraland reste à l’intérieur du Cloud Ichimoku quotidien.

L’indécision et la volatilité devraient se poursuivre.

Des prises de bénéfices proches des plus hauts historiques pèseront sur tout nouveau potentiel de hausse.

Le prix Decentraland maintient une zone de valeur au-dessus des plus bas les plus récents de la fourchette de prix de 3,00 $. Cependant, depuis son entrée dans le Cloud le 17 décembre, sa capacité à maintenir une dynamique haussière est désormais remise en question.

L’action décentralisée et les prix resteront volatiles, la dynamique haussière limitée

Le prix de Decentraland, bien qu’en hausse constante au cours des deux dernières semaines, risque de baisser. Les fourchettes des cinq derniers chandeliers quotidiens ont continué de se resserrer et ont créé une configuration en biseau haussier à court terme, signe d’avertissement que la dynamique haussière est susceptible de s’arrêter très bientôt.

Deux autres facteurs mettent en garde contre la faiblesse à venir du prix de Decentraland : l’indice de force relative et les oscillateurs de l’indice composite. L’indice de force relative a récemment dépassé le premier niveau de survente dans un marché haussier (50), mais la pente s’est aplatie et commence à se courber vers le sud. De plus, l’indice composite est confronté à un angle de tendance haussière antérieur et a commencé à pointer vers le sud.

Le potentiel de hausse de MANA est probablement limité au sommet du Cloud (Senkou Span A) à 4,48 $ entre le 27 et le 29 décembre. Après cela, ce niveau tombe à 4,01 $ entre le 30 décembre et le 4 janvier 2022.

Les risques de baisse sont actuellement limités au bas du Cloud (Senkou Span B) à 3,25 $. Il est prévu que c’est là que le prix Decentraland reviendra au cours des deux à trois prochaines semaines.

Les traders et les traders de Decentraland doivent être conscients des dangers de participer à tout instrument à l’intérieur du Cloud. Le Cloud représente la volatilité, l’indécision et la frustration. Les scies à fouet et les fausses poussées sont extrêmement courantes. En fait, dans le système Ichimoku Kinko Hyo, il est conseillé aux gens d’ignorer tout instrument qui se négocie dans le Cloud.

Graphique Ichimoku journalier MANA/USDT

Une rotation du capital hors des crypto-monnaies dans le métaverse et l’espace des jetons de jeu est attendue. En conséquence, les spéculateurs enregistreront probablement les bénéfices de ces crypto-monnaies et cibleront les cryptos avec un meilleur potentiel de hausse que le prix Decentraland et d’autres instruments similaires.