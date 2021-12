Dogecoin présente une opportunité d’achat avant que le DOGE n’atteigne 0,38 | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin continue de grimper, sans aucun signe de recul significatif à venir.

Le graphique hebdomadaire montre que la résistance à court terme peut créer un piège à traders.

Les traders pourraient déclencher une compression courte massive avec un pic de DOGE à 100%.

Le prix du Dogecoin a repris une excellente traction haussière au cours des deux dernières semaines. Un comblement attendu entre les corps des chandeliers hebdomadaires et le Tenkan-Sen hebdomadaire est actuellement en cours mais pourrait s’étendre au-delà du Tenkan-Sen.

Le prix du Dogecoin continue de grimper, la résistance augmente

Le prix du Dogecoin se rapproche d’une zone de résistance clé qui pourrait surprendre la plupart des acteurs du marché. Il y a trois zones de forte résistance à venir entre 0,21 $ et 0,24 $ – le Tenkan-Sen, Kijun-Sen et 2021 Volume Point Of Control. De nombreux acheteurs restent probablement à proximité de ces niveaux de prix tandis que les vendeurs à découvert attendent une entrée.

Les acheteurs qui attendent et les vendeurs à découvert qui entrent peuvent tous les deux être du mauvais côté du commerce – les vendeurs à découvert en pâtissant le plus. L’indice composite est sur le point de dépasser ses deux moyennes mobiles, indiquant qu’une cassure haussière serait probablement soutenue.

De plus, l’indice de force relative a maintenu une zone de support solide au-dessus du niveau de survente final dans un marché haussier (50). Sa pente actuelle suggère que tout croisement réussi dans l’indice composite positionnerait l’indice de force relative au-dessus du premier niveau de survente (40).

Graphique Ichimoku hebdomadaire DOGE/USDT

Toute position courte actuelle ou nouvelle sur le prix du Dogecoin sera très certainement soumise à une pression importante. Avec les longs entrant après la rupture de la résistance et les vendeurs à découvert forcés de liquider ou de couvrir, un pic massif à Senkou Span B hebdomadaire à 0,38 $ est probable.