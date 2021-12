Vitalik Buterin déclare qu’Ethereum a échoué si le réseau est confronté à des problèmes d’évolutivité | Cryptomonnaie

Vitalik Buterin a parlé de l’avenir du réseau Ethereum lors d’une conférence à Buenos Aires, en Argentine.

Le fondateur d’Ethereum pense que si l’évolutivité affecte le réseau, il a échoué.

86% des adresses détenant Ethereum sont actuellement rentables sur la base des données d’IntoTheBlock.

Les analystes ont prédit une reprise du prix de l’Ethereum alors que l’altcoin reteste sa consolidation de 231 mois.

Le fondateur d’Ethereum révèle que le réseau pourrait échouer s’il manque d’évolutivité. Le prix de l’Ethereum a du mal à se remettre de la baisse des prix et les analystes prévoient un nouveau test de la consolidation de 231 mois.

La reprise des prix d’Ethereum commence, en bonne voie pour ETH2.0

Alors qu’Ethereum se rapproche de la « fusion » ou de la transition de Proof-of-Work (PoW) à Proof-of-Stake (POS), l’altcoin a commencé sa récupération. Vitalik Buterin, le fondateur du réseau Ethereum a récemment pris la parole lors d’une conférence à Buenos Aires.

Buterin a parlé de la communauté croissante d’Ethereum argentine et a répondu au besoin de technologie blockchain dans le pays. Il a commenté l’efficacité du PoS. Le fondateur d’Ethereum a partagé son point de vue sur la décentralisation.

Le fondateur est d’avis qu’Ethereum est devenu de plus en plus décentralisé au fil du temps. Les organisations autonomes décentralisées (DAO) ont finalement commencé à émerger et Buterin a expliqué la feuille de route en cinq mots : vergeture, purge, surge, splurge et la fusion.

Sur la base des données de la plateforme de crypto-intelligence IntoTheBlock, plus de 86% des adresses détenant Ethereum sont actuellement rentables.

@cryptoalle, un analyste pseudonyme de crypto-monnaie a prédit que le prix d’Ethereum doit surperformer alors que la fenêtre du 31 décembre se resserre.

si $ETH ne surpasse pas pour de vrai dans les prochaines 48h euhhh la fenêtre se resserre pour les appels du 31 décembre imaginez quelqu’un qui n’échange que des eth au cours des 3-4 derniers jours, où plusieurs alts ont pompé 40 à 50%. — alle (@cryptoalle) 25 décembre 2021

@rektcapital, un analyste crypto, est d’avis qu’Ethereum pourrait former un creux plus élevé.

Les analystes de Netcost-Security ont prédit que le prix d’Ethereum pourrait collecter suffisamment de liquidités pour se diriger vers 4 500 $.