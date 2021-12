Sensorium brûle 1 milliard de jetons SENSO alimentant son métavers tant attendu | Cryptomonnaie

Le métaverse est là. Et le monde de la technologie va à fond. Mais il va rapidement bien au-delà du rebranding Meta (très mémorable) de Facebook ou de la tentative de Disney de devenir l’endroit le plus heureux du métaverse, car ce qui secoue vraiment cette course, c’est, comme prévu, l’argent. L’argent numérique, pour être plus précis, comme la blockchain, les crypto-monnaies et les NFT deviennent rapidement les blocs de construction des économies virtuelles où les utilisateurs peuvent utiliser des jetons pour acheter des articles comme des billets de concert, des actifs de menthe, comme des chatons numériques, ou échanger des choses comme one-of- des objets de collection sportifs uniques.

Les jetons liés aux infrastructures virtuelles fonctionnelles fournissent aujourd’hui certains des exemples les plus réussis de tokenomique en action. Prenez SENSO, la monnaie intégrée à la plate-forme qui alimente l’écosystème de Sensorium Galaxy, un prochain métaverse ancré sur des expériences de divertissement haut de gamme. Récemment, le développeur du métaverse a annoncé qu’il avait brûlé un milliard de jetons, l’équivalent de 40% de sa devise sur la plate-forme. 500 millions de jetons supplémentaires seront verrouillés pour les ventes d’actifs numériques dans le jeu, laissant l’offre active à seulement 200 millions de SENSO et positionnant SENSO plus près de devenir l’un des jetons de métaverse les plus pertinents à un moment où la course pour le métaverse est à peu près tout le gaz non freins.

Entrez dans le métaverse

Sensorium fait le tour du bloc métavers depuis un certain temps maintenant et a été nommé comme concurrent dans cette course technologique aux côtés de géants comme Facebook et Fortnite d’Epic Games.

Le métaverse Sensorium Galaxy devrait être publié dans les prochains mois, et une fois lancé, les utilisateurs pourront accéder à une variété de mondes virtuels dédiés à différents types de divertissement. La série de concerts exclusifs présentés par des DJ de renommée mondiale tels que David Guetta, Armin van Buuren et l’icône de la musique record, Jean Michel Jarre sera certainement un tirage majeur.

« Le métaverse est une avancée par rapport aux plateformes sociales que nous utilisons de nos jours. L’idée est que vous puissiez accéder à des personnes et à des expériences améliorées par la réalité virtuelle, ce qui ajoute un élément crucial qui nous manque actuellement : une véritable connectivité. Dans le métavers, les gens pourront être totalement connectés et présents quelle que soit la situation ou l’environnement. Et bien sûr, cela signifie que tout monde virtuel sera le résultat de l’expérience partagée de ses utilisateurs. Dans le métavers, chacun joue un rôle important en tant que co-créateur », explique Alex Blagirev, directeur général adjoint de Sensorium.

Alors qu’un métavers rempli de vos artistes préférés peut sembler être une excellente évasion après le travail, Sensorium augmente également les enjeux avec une toute nouvelle race d’artistes – des êtres virtuels pilotés par l’IA. Ces avatars sont équipés d’une technologie de pointe qui leur permet de tenir des conversations intelligentes sur pratiquement n’importe quel sujet et de voyager avec les utilisateurs à travers des mondes virtuels, ce qui en fait le compagnon ultime du métaverse. Et comme si cela ne suffisait pas, les utilisateurs pourront également co-créer de la musique et des danses avec ces êtres IA. À terme, ils pourront monétiser leurs créations, en les vendant à d’autres utilisateurs sous forme de NFT en échange de SENSO. La version bêta de l’application mobile Sensorium est déjà disponible dans les magasins.

SENSO est au cœur de Sensorium Galaxy, alimentant toutes les transactions au sein de ce métavers. De l’achat de nouveaux avatars à la personnalisation de skins, en passant par l’achat de billets de concert ou l’émission d’œuvres d’art numérique, les jetons SENSO sont un élément crucial du monde virtuel.

À l’intérieur du Galaxy, un SENSO vaut 10 $ l’unité. Ce taux est appliqué à ceux qui achètent SENSO par le biais de paiements fiduciaires traditionnels. Cependant, Senso est également négocié via des échanges crypto, légèrement au-dessus de 2,5 $ au moment de la rédaction, ce qui signifie que l’obtention de SENSO sur le marché libre peut offrir une remise dynamique aux utilisateurs.

Détenir SENSO offre également aux utilisateurs du métaverse des avantages supplémentaires, comme l’ouverture de la participation à la gouvernance du métaverse via un DAO où, selon le dernier livre blanc de Sensorium, « les participants ont la possibilité de rejoindre le Conseil et de bénéficier du droit de vote sur les décisions relatives aux produits ainsi que d’autres avantages. «

Autres jetons du métaverse

SENSO n’est pas le seul à essayer de réussir dans le monde en plein essor des cryptos métavers. D’autres comme Decentraland, Axie Infinity ou Sandbox ont surfé à fond sur la méta-vague, signe clair qu’avoir un métavers sera aussi important que de fournir une monnaie capable de suivre les ambitions financières de ses utilisateurs.

Pour l’instant du moins, le rallye de la crypto déclenché par le rebranding Meta de Facebook n’a pas de fin en vue, alors que le métaverse devient le dernier thème d’investissement préféré de Wall Street, avec le who’s who du monde financier se précipitant sur le monde de la méta crypto. Cela aiderait certainement à expliquer pourquoi la taille du marché mondial des métaverses, d’une valeur de 47 milliards de dollars en 2020, devrait dépasser le seuil de 228 milliards de dollars d’ici 2028.

Et comme la monétisation devient un point central des métavers, les utilisateurs individuels sont tout sauf des canards assis. Les passionnés de métavers et les investisseurs potentiels accordent plus que jamais une attention particulière à l’économie des mondes virtuels, car en fin de compte, tout le monde veut être récompensé pour le temps et les efforts investis dans le métaverse.