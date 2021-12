Le prix d’Harmony devrait augmenter d’au moins 15 % d’ici la fin de cette semaine | Cryptomonnaie

Le prix d’Harmony subit une compression haussière contre 0,28 $.

UN prix pourrait connaître une grosse cassure qui détiendrait 15 % des gains.

Attendez-vous à ce que l’action des prix se redresse davantage en 2022.

Harmony (ONE) est sur le devant de la scène, les traders reprenant le contrôle de l’action des prix et mettant une pression sur le double sommet à environ 0,28 $. Il semble que les traders soient dos au mur et prêts à être arrêtés dans leurs positions après que les traders se soient cassés au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge et continuent de serrer la ligne de tendance noire plus haut. Les vendeurs étant obligés d’acheter, attendez-vous à ce qu’ils clôturent leurs positions en nombre et que le volume d’achat quadruple, entraînant une cassure accélérée à 0,32 $ et des gains de 15 %.

La demande d’achat d’harmonie pourrait quadrupler une fois que les traders seront contraints de fermer

Le prix de l’harmonie est sur le point de faire une percée solide alors que les traders récupèrent le point d’intersection de la ligne de tendance ascendante noire avec la ligne de tendance descendante rouge. Ce mouvement signale la fin de la tendance baissière qui dicte l’action des prix depuis novembre. À la suite de ces signaux positifs, les traders se joignent en grand nombre, ce qui pourrait voir une accélération massive de l’action des prix au-dessus de 0,28 $, le plus haut d’hier.

L’accélération du prix ONE vient avec des traders poussés contre le niveau de 0,28 $ mentionné précédemment. Une fois que les traders pourront dépasser ce seuil, les traders commenceront à enregistrer des pertes, achetant des pièces Harmony et augmentant ainsi la demande, ce qui se traduira par une cassure de lancement de fusée, avec des gains de 15%. Le prochain objectif de prix est de 0,32 $ avec le niveau de résistance mensuel R1 et la résistance historique à 0,3265 $.

Graphique journalier ONE/USD

La seule chose qui pourrait arrêter ce rallye, c’est si les traders sont aidés par les vents contraires des marchés mondiaux réduisant le risque ou si davantage d’investisseurs s’inquiètent de l’augmentation des cas et des contaminations de Covid. Dans un scénario baissier, la ligne de tendance noire ascendante se briserait à la baisse et verrait un retournement à 0,23 $. Une éventuelle cassure à la baisse pourrait voir un test du niveau de support S1 à 0,20 $.