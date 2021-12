Le prix du litecoin entre à nouveau dans la zone d’achat alors que l’appétit pour le risque reste le thème central | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin chute en dessous du niveau de support mensuel S1.

LTC voit des traders s’accumuler dans une zone historique.

Attendez-vous à ce que le RSI indique un soutien supplémentaire, rendant la demande persistante en 2022.

Le prix du litecoin (LTC) est actuellement en retrait, car un volume mince déclenche une légère correction, poussant l’action des prix en dessous du niveau de support mensuel S1 à 160 $. Avec ce mouvement, cependant, LTC est entré dans une zone prédéfinie offrant une excellente opportunité d’achat entre 155 $ et 138 $. Attendez-vous à ce que la demande reste persistante en 2022, ce qui devrait déclencher une courte remontée jusqu’à 170 $.

Litecoin voit la demande persister jusqu’en 2022

Le prix du litecoin a reculé ces quatre derniers jours alors que les investisseurs ont retiré des transactions avant d’atteindre 170 $, où la moyenne mobile simple de 200 jours a plafonné l’action des prix tout au long du mois de décembre. Maintenant, le prix LTC est entré dans une zone qui a historiquement connu une grande distribution et a souvent déclenché des tendances haussières ou des rallyes. Il semble que cette tendance se répétera à nouveau, l’indice de force relative (RSI) évoluant latéralement à mesure que l’action des prix baisse, ce qui indique un environnement propice à des achats modérés.

Attendez-vous à ce que l’action des prix LTC se situe entre 155 $ et 138 $, comme on l’a vu il y a quelques semaines. Cela offre une configuration de commerce parfaite avec un commerce de fondu en moyenne en Litecoin. Attendez-vous à une hausse haussière au cours des premiers jours de bourse de 2022, qui verra une cassure au-dessus du niveau de support S1 à 160 $ ​​et un test autour de 170 $ par rapport au SMA à 200 jours.

Graphique journalier LTC/USD

Si les traders peuvent dépasser la SMA de 200 jours, attendez-vous à une forte reprise du côté de la demande avec un triplement du volume d’achat et une hausse rapide vers 190 $, où la SMA de 55 jours est susceptible de fournir une résistance. À partir de là, l’objectif de profit le plus logique sera le pivot mensuel juste au-dessus de 230 $ et le niveau technique historique à 237 $.

Si une déroute du marché mondial se produit pour les crypto-monnaies, attendez-vous à ce que l’action des prix LTC teste l’extrémité inférieure de la fourchette à 138 $ et peut-être 130 $, le plus bas du 4 décembre.