Les principales monnaies ont-elles renoué avec la croissance à moyen terme ? | Cryptomonnaie

Le dernier dimanche de 2021 n’est ni haussier ni baissier car certaines pièces restent négociées dans la zone verte, tandis que d’autres sont entrées dans la phase de correction.

Meilleures pièces de CoinMarketCap

BTC/USD

Malgré la légère baisse d’aujourd’hui, le taux de Bitcoin (BTC) a augmenté de 6% au cours des sept derniers jours.

Graphique BTC/USD par TradingView

Bitcoin (BTC) continue de s’échanger dans un canal, accumulant de la puissance pour un éventuel mouvement à la hausse. Jusqu’à ce que le taux reste au-dessus de la barre des 47 000 $, les traders contrôlent la situation sur le marché.

Si les acheteurs peuvent fixer au-dessus de la zone vitale de 50 000 $, il y a de fortes chances de voir BTC près du niveau violet à 53 300 $ jusqu’à la fin de l’année.

Bitcoin se négocie à 49 892 $ au moment de la publication.

ETH/USD

Même si le taux d’Ethereum (ETH) est presque inchangé depuis hier, sa croissance n’a pas été aussi importante par rapport au changement de prix de BTC.

Graphique ETH/USD par TradingView

Ethereum (ETH) est situé autour de la zone la plus liquide à 4 050 $. Le trading latéral est également confirmé par un faible volume de trading, ce qui signifie que le principal altcoin n’a pas accumulé suffisamment d’énergie pour un nouveau mouvement brusque.

Dans l’ensemble, les traders pourraient prendre l’initiative s’ils se fixent au-dessus de la zone des 4 200 $. D’un autre point de vue, le scénario baissier pourrait entrer en vigueur si l’ETH revient sur le support à 3 700 $.

Ethereum se négocie à 4 044 $ au moment de la publication.

BNB/USD

Le taux de Binance Coin (BNB) a baissé de 1%, tandis que le changement de prix au cours de la semaine dernière a représenté +1,50 %.

Graphique BNB/USD par TradingView

Binance Coin (BNB) se négocie de la même manière qu’Ethereum (ETH), car la pièce d’échange native est également située dans le canal large sans signaux clairs baissiers ou haussiers. Si le taux reste supérieur à 500 $, les acheteurs peuvent poursuivre la légère augmentation jusqu’à la zone de résistance la plus proche autour de 600 $. Un tel scénario est pertinent jusqu’à la fin du mois en cours. Pour le moment, le prix est loin du support à 489 $, qui est le niveau crucial pour les traders.

Binance Coin se négocie à 542 $ au moment de la publication.

ADA/USD

Cardano (ADA) est le plus gros gagnant de la liste compte tenu de l’évolution hebdomadaire des prix, avec une hausse de 12%.

Graphique ADA/USD par TradingView

Cardano (ADA) approche de la résistance à 1,479 $ pour la troisième fois. Si les traders parviennent à le casser et à se fixer au-dessus, la hausse peut se poursuivre jusqu’à la zone la plus proche à 2 $. Cependant, un tel scénario pourrait se produire dans les prochaines semaines, car les acheteurs doivent accumuler plus de force pour une nouvelle hausse des prix.

ADA se négocie à 1,437 $ au moment de la publication.