Le prix du Shiba Inu sur le point d’augmenter de 42% alors que les traders du SHIB se préparent à une percée majeure | Cryptomonnaie

Le prix de Shiba Inu se prépare à une augmentation significative alors que le jeton se dirige vers une zone de résistance critique.

Si SHIB dépasse 0,00003902 $, la pièce sur le thème du chien pourrait se diriger vers une montée de 42%.

Cependant, Shiba Inu peut faire face à une abondance d’obstacles à venir.

Le prix du Shiba Inu se prépare à une ascension significative alors qu’il s’approche d’une ligne de résistance cruciale. Si SHIB dépasse 0,00003902 $, la crypto-monnaie sur le thème canin pourrait se diriger vers une montée de 42%.

Shiba Inu prix yeux 0,00005435 $ suivant

Le prix du Shiba Inu a formé un canal parallèle descendant sur le graphique journalier, suggérant une perspective globale baissière. Cependant, étant donné que SHIB s’approche de la limite supérieure du modèle technique régissant, le jeton pourrait se diriger vers un rebond de 42% vers le plus haut du 30 novembre à 0,00005435 $.

La première zone de résistance du prix de Shiba Inu se situe sur la ligne de tendance supérieure du canal parallèle, coïncidant avec le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % à 0,00003902 $. Ce n’est que si SHIB parvient à dépasser le vent contraire susmentionné que le jeton sur le thème du chien ciblera la cible haussière.

Des obstacles supplémentaires apparaîtront pour le prix Shiba Inu à la moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours à 0,00004099 $, puis au niveau de retracement de 50 % à 0,00004194 $. Si la pression d’achat augmente, le SHIB sera confronté à des défis au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 0,00004486 $ et au niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % à 0,00004902 $.

Si une augmentation des ordres d’achat se produit, le prix de Shiba Inu pourrait même dépasser l’objectif optimiste de 0,00005435 $ et viser de plus grandes aspirations au plus haut du 5 novembre à 0,00006547 $.

Graphique journalier SHIB/USDT

Cependant, si la pression de vente augmente, le prix de Shiba Inu peut tester la première ligne de défense au SMA de 100 jours à 0,00003612 $. Un support supplémentaire peut apparaître au niveau de retracement de Fibonacci de 23,6% à 0,00003541 $, puis au SMA de 21 jours à 0,00003468 $.

Le prix de Shiba Inu peut découvrir des points d’ancrage supplémentaires au plus bas du 6 décembre à 0,00003269 $ et au plus bas du 4 décembre à 0,00002952 $, coïncidant avec la limite médiane de la configuration graphique dominante.