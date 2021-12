Les analystes disent que 2022 sera « défini par l’agilité et la rentabilité » au lieu de la « pureté de la blockchain » | Cryptomonnaie

En plus du prix BTC atteignant 100 000 $, les analystes s’attendent à ce que le marché de la cryptomonnaie pivote vers « l’efficacité des coûts » et « l’agilité » en 2022.

L’ensemble du marché de la cryptomonnaie a fait de grands progrès vers l’adoption massive en 2021 et maintenant que l’année est presque terminée, les analystes fixent leurs objectifs de prix pour 2022.

De nombreux analystes ont soutenu les appels à un prix de 100 000 $ (BTC) avant la fin de 2021 et bien que cela semble peu probable, la plupart des investisseurs s’attendent à ce que le niveau de prix clé soit atteint avant le deuxième trimestre de 2022.

Voici un aperçu de certaines des prédictions de prix Bitcoin que les analystes attendent en 2022.

Bitcoin est toujours sur la bonne voie pour dépasser les 100 000 $

Les analystes sont plus réticents à fournir des prédictions Bitcoin à l’improviste depuis que le modèle stock-flux de PlanB a prédit à tort un prix BTC de 98 000 $ d’ici la fin novembre, même si le modèle avait été parfait d’août à octobre.

Alors que certains commerçants remettent maintenant en question la validité du modèle de prix stock-flux, l’analyste crypto et utilisateur pseudonyme de Twitter ‘DecodeJar’ voit toujours le BTC dépasser le prix de 100 000 $ au cours des prochains mois et selon l’analyste, le prix pourrait grimper jusqu’à 250 000 $ d’ici la fin de 2022.

#Bitcoins modèle à échelle mobile supérieure. 1/ Projection conservatrice/précoce :

Halving-to-top projeté au même rythme : 7 juin 22.

2.618 Extension dans la vague 5 : 190 233 $. 2/ Projection Extrême/Tardive :

Projection de bas en haut au même rythme : 19 décembre 22.

3.618 Extension dans la vague 5 : 251 971 $. Fil pic.twitter.com/XP605JZgXg – Steve⚡ (@decodejar) 12 décembre 2021

Comme le montre le tweet ci-dessus, DecodeJar voit Bitcoin atteindre un « objectif de prix prudent » de 190 233 $ d’ici le 7 juin sur la base des extensions Elliot Wave et des niveaux de retracement de Fibonacci.

Dans un tweet de suivi, DecodeJar a averti que :

Les projections de prix et de temps futurs ne sont qu’un guide, mais la combinaison de cette fourchette avec d’autres indicateurs à mesure que nous nous rapprochons peut permettre une sortie nette vers le sommet. Je préfère l’extrémité la plus conservatrice de l’échelle ~ 190 000 $.

Les règlements arrivent en 2022

Un aperçu de l’avenir de l’ensemble de l’écosystème de la crypto-monnaie a été abordé par David Lifchitz, associé directeur et directeur des investissements chez ExoAlpha, qui a déclaré que « les cryptos seront toujours là en 2022 » dans le sens où « les gouvernements ne les interdiront pas ».

Au lieu de cela, Lifchitz a suggéré « qu’ils veulent les réglementer pour garder les cryptos en laisse par rapport aux monnaies fiduciaires et les voir également comme une source de revenu imposable pour reconstituer leurs coffres ».

Le monde a besoin de normes pour faire face aux risques liés à la cryptomonnaie et à la @FinStbBoard devrait développer un cadre réglementaire mondial pour aider. En savoir plus sur les politiques nécessaires dans le dernier #IMFBlog https://t.co/ZIZ6ggxuIu pic.twitter.com/P0TTSLi8SR – FMI (@IMFNews) 9 décembre 2021

Alors que l’écosystème DeFi continue de croître et de développer de nouvelles capacités, Lifchitz a prédit que les banques et les compagnies d’assurance seront obligées d’adapter leurs modèles commerciaux afin de rester compétitives tandis que «les entreprises intermédiaires sont plus à risque car elles sont licenciées par DeFi. «

En ce qui concerne la frénésie qui a été l’espace NFT, Lifchitz a exprimé des réserves quant à la capacité du secteur à poursuivre son rythme de croissance fulgurant et il a abordé certaines des préoccupations plus profondes que les régulateurs pourraient avoir à l’avenir.

Lifchitz a dit,

Il fait tellement chaud qu’on ne peut s’empêcher de se demander s’ils ne sont pas utilisés pour le blanchiment d’argent… Je sais qu’il y a tellement d’argent qui traîne grâce aux banques centrales qui doivent trouver un foyer, mais les NFT en 2021 me rappellent l’ère Dot.com à la mi-1998, il y a encore de la place pour un boom des prix parabolique, puis un effondrement.

En ce qui concerne le battage médiatique autour du métaverse émergent, Lifchitz a déclaré que même s’il semble que nous nous dirigeons vers un avenir qui pourrait ressembler à des scènes du film Prêt Joueur Un « où les gens se réfugient dans un monde virtuel puisque leur monde réel est terrible », notre monde est encore « à des années de cela ».

L’adoption massive devrait se poursuivre

Malgré les signes de faiblesse à court terme, Loukas Lagoudis, directeur exécutif du fonds spéculatif d’actifs crypto et numériques ARK36, « est fermement convaincu que la tendance haussière globale du marché de la cryptomonnaie se poursuivra en 2022 ».

Lagoudis a suggéré que « l’adoption soutenue des actifs numériques par les investisseurs institutionnels et leur intégration plus poussée dans les systèmes financiers existants seront les principaux moteurs de la croissance de l’espace crypto au cours de la prochaine année », car les institutions étaient considérées comme commençant à privilégier « les actifs numériques par rapport à l’or comme actif de réserve » au cours de l’année 2021.

Lagoudis a dit,

De plus, étant donné que les actifs numériques ont constamment surperformé les classes d’actifs traditionnelles, nous prévoyons que les investisseurs considéreront l’allocation aux actifs numériques comme faisant partie de leur stratégie de gestion des risques, en particulier compte tenu de l’environnement économique de plus en plus inflationniste et de la baisse des rendements obligataires.

Selon Jean-Marc Bonnefous, responsable de la gestion d’actifs chez Tellurian ExoAlpha, a suggéré que « la tendance semble favoriser les blockchains qui se concentrent sur la performance, le développement dApp et qui sont un peu plus centralisées ».

Bonnefous saithis représente un changement significatif par rapport aux tendances du passé qui étaient davantage centrées sur des projets « focalisés sur la sécurité, la réserve de valeur et qui sont plus décentralisés comme BTC et même Ether ».

Bonnefous a dit,