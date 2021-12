Cardano révèle des plans pour réorganiser la qualité des dApps via des niveaux de certification | Cryptomonnaie

La société derrière Cardano a révélé son intention d’apporter de l’assurance aux applications décentralisées.

Le plan de Cardano pourrait profiter aux développeurs de contrats intelligents et aux utilisateurs finaux en introduisant des niveaux de certification.

Les contrôles de sécurité de Cardano garantiront que les fonds des utilisateurs et la réputation du projet sont protégés contre les exploits.

Input Output Hong Kong, la société de logiciels qui a développé Cardano, développe des niveaux de certification pour évaluer la qualité des applications décentralisées. L’objectif de Cardano est de sécuriser les contrats intelligents dans son écosystème.

Cardano déploie des plans futurs pour les dApps dans son réseau

Le réseau Cardano tient à fournir une assurance élevée aux investisseurs travaillant avec des contrats intelligents. Input Output Hong Kong (IOHK) souhaite recevoir des codes sources de haute qualité à partir de contrats intelligents sécurisés qui utilisent de bonnes propriétés.

La certification par Cardano garantirait que des contrôles de sécurité sont effectués avant les déploiements. En outre, pour éviter la menace d’une attaque, les contrats intelligents seraient continuellement audités et mis à jour.

Les mesures prises par Cardano pourraient offrir des avantages à la fois aux développeurs de contrats intelligents et aux utilisateurs finaux. Cela aide à protéger les fonds des investisseurs et la réputation des projets contre les attaques et les exploits.

Cardano a exposé ses plans futurs lors du sommet de septembre 2021. Le programme de certification de Cardano fournirait des niveaux de qualité pour les applications décentralisées et les contacts intelligents internes.

La société travaille avec Runtime Verification, Tweag, Well Typed, Certik et autres. Le nouveau portefeuille léger Cardano sera lancé avec le programme de certification de l’entreprise.

Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, a noté qu’en 2021 plus de « deux millions d’actifs » ont été émis dans l’écosystème. Plus de 127 projets sont actuellement en cours de développement, et près de 30 de ces projets seront lancés dans les 90 prochains jours.

Hoskinson a dit,