Les experts pensent que les solutions de couche 1 MATIC, Solana et Terra pourraient surpasser Ethereum | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum est dans une tendance à la hausse, cependant, les analystes pensent que les solutions de couche 1 pourraient surpasser l’altcoin.

Les analystes ont noté une rotation du capital de Bitcoin et Ethereum vers MATIC, Solana et Terra.

Solana, Terra et Avalanche ont surperformé Ethereum, offrant des gains plus élevés aux investisseurs depuis le début de 2021.

Les analystes ont noté une augmentation des entrées de capitaux dans les solutions de couche 1 Matic, Solana et Terra au cours des deux dernières semaines. Les partisans pensent que les jetons avec une activité élevée en chaîne pourraient surclasser Ethereum avant la fin de 2021.

Les analystes parient gros sur les solutions de couche 1 dans le débat Ethereum vs L1

Dans un récent podcast sur Uncommon Core, Su Zhu, PDG et CIO de Three Arrows Capital et Hasu, un chercheur en cryptomonnaie, ont discuté des deux côtés du débat Ethereum vs. layer-1.

Les investisseurs institutionnels et les grands investisseurs ont investi des capitaux dans MATIC, Solana et Terra. La capitalisation boursière de Solana est plus du double de celle d’Avalanche et de Terra. L’appétit croissant des investisseurs pour les solutions d’évolutivité est évident à partir de la valeur totale verrouillée et de l’activité en chaîne sur les réseaux.

Le nombre d’adresses actives sur MATIC et Solana n’a cessé d’augmenter au cours des deux derniers mois. @AltcoinSherpa, un analyste pseudonyme de crypto-monnaie, a réalisé un sondage il y a quelques mois. Les résultats ont révélé qu’une grande majorité des participants avaient un portefeuille d’altcoins et aucun avoir en Bitcoin.

L’analyste pense que les solutions de mise à l’échelle de la couche 1 pourraient continuer à surpasser Ethereum.

Il semble y avoir de la confusion sur ce que je dis : je ne dis pas que l’ETH va se déverser ; En fait, je pense que le graphique ETHBTC est plutôt bon. Je dis que les autres L1 surperforment probablement l’ETH compte tenu de l’environnement global/des preuves de 2021/des tendances actuelles du marché. – Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) 26 décembre 2021

La LUNA de Terra est la 12e plus grande crypto-monnaie, et les partisans l’appellent » Alipay sur la blockchain « . @TraderMayne, un analyste crypto et YouTuber, a évalué la tendance des prix de Terra et a prédit que le jeton pourrait entrer dans la découverte des prix.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix de Solana et ont prédit que l’altcoin est prêt à récupérer et à cibler 330 $.