Trois raisons pour lesquelles les analystes pensent que 2022 sera l’année d’Aave, Curve Dao et Sushi | Cryptomonnaie

Avec une augmentation de la valeur totale verrouillée sur les protocoles DeFi, les analystes pensent que 2022 sera l’année des protocoles financiers décentralisés.

Aave, Curve Dao et Sushi, entre autres protocoles DeFi, ont enregistré des gains à trois chiffres au cours de la dernière année.

Le rebond des prix des protocoles DeFi a alimenté un récit haussier pour 2022.

Les protocoles DeFi ont affiché des gains à trois chiffres au cours de l’année écoulée avec une augmentation des entrées de capitaux, de l’activité et des intérêts des investisseurs. Les analystes ont prédit une course haussière pour Aave, Curve Dao, Yearn Finance et Sushi Swap en 2022.

Les analystes prédisent un rallye de DeFi en 2022

Les analystes de crypto ont noté que les jetons DeFi se rallient en réponse à l’augmentation de l’activité en chaîne et à l’afflux de capitaux dans l’écosystème. Les investisseurs institutionnels et les grands investisseurs ont investi des capitaux dans Aave, Curve Dao, Sushi et Yearn Finance.

Les quatre protocoles DeFi ont affiché une croissance à trois chiffres au cours de la dernière année. @toptickcrypto, un analyste crypto pseudonyme a prédit une nouvelle croissance des prix du protocole DeFi. Parallèlement à la flambée des prix, il y a une augmentation du nombre d’utilisateurs actifs et de la valeur verrouillée dans le protocole.

Les pièces défi n’ont pas cessé de fonctionner à cause d’un marché baissier défi. Ils viennent d’atteindre des capitalisations boursières très élevées et la croissance est au point mort. Lorsque les pièces sont apparues avec des plafonds inférieurs et une croissance plus élevée ( $SORT, $CVX, etc) ces pièces ont bien fonctionné. Toujours une opportunité lorsque la capitalisation boursière est faible et la croissance élevée ! – Top Tick Crypto (@toptickcrypto) 24 décembre 2021

Au cours des deux dernières semaines, le prix Aave a affiché des gains de plus de 50 %. La paire AAVE/USD s’est redressée au cours des dernières semaines, sortant de la tendance baissière. Les analystes pensent qu’à court terme, une cassure du RSI ou un support de 300 $ impliquera une poursuite de la tendance haussière.

La valeur totale verrouillée, considérée comme capitalisation boursière, a augmenté plusieurs fois pour Aave, Curve Dao et Sushi Swap. La croissance de la valeur totale verrouillée est considérée comme un signe de perspectives haussières de la part des investisseurs.

Michaël van de Poppe, analyste crypto et YouTuber a prédit que 2022 pourrait être l’année des jetons DeFi.