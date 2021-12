La sénatrice Cynthia Lummis révèle des plans pour une refonte de la crypto-monnaie en 2022 | Cryptomonnaie

La sénatrice Cynthia Lummis, propriétaire de Bitcoin, envisage de proposer un nouveau surveillant pour le marché de la cryptomonnaie en 2022.

Bloomberg a signalé que la législation n’a pas encore été déposée et qu’elle comprend un mandat de refonte de la crypto-monnaie.

Plus tôt cette année, la sénatrice républicaine du Wyoming, Cynthia Lummis, a révélé ses avoirs en Bitcoin.

En 2022, la sénatrice Cynthia Lummis propose une nouvelle entité de régulation centrée sur les crypto-monnaies. La législation reste axée sur la réglementation des pièces de monnaie stables et la protection des consommateurs.

Nouvelle entité de régulation pour superviser la crypto en 2022

Bloomberg a rapporté que la sénatrice Cynthia Lummis, une sénatrice républicaine du Wyoming, propose une loi pour nommer une nouvelle entité de réglementation pour la surveillance des crypto-monnaies en 2020.

La législation n’a pas encore été déposée et comprend un mandat pour la nouvelle organisation qui sera formée sous la direction de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Les partisans pensent que les autres aspects de la législation se concentreraient sur la réglementation des pièces stables et la protection des consommateurs.

La sénatrice Cynthia Lummis, l’une des défenseures de la cryptomonnaie et de la possession de Bitcoin au Congrès, a travaillé sur plusieurs aspects de la législation proposée. Les experts estiment que le succès de la législation qui n’a pas encore été déposée dépend du projet de loi bipartite sur les infrastructures.

Les bourses de crypto-monnaie comme Coinbase ont proposé la création d’un organisme de réglementation axé sur les crypto-monnaies aux États-Unis.

Si la législation proposée s’avère être un projet de loi qui est promulgué, les régulateurs auraient des orientations claires sur les différentes classes d’actifs de crypto-monnaie et la protection des consommateurs et des investisseurs. Ceci est susceptible de jouer un rôle clé dans la réglementation des pièces stables et la création de nouvelles classes d’actifs.

En octobre 2021, la sénatrice Cynthia Lummis a révélé ses achats de Bitcoin d’une valeur de 50 001 $ à 100 000 $. Lummis fait partie des politiciens américains qui sollicitent des contributions de campagne en crypto; cela fait d’elle l’une des sénatrices crypto-forward du Congrès.