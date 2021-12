Le prix du Dogecoin et du Shiba Inu augmente en réponse au sentiment positif des investisseurs | Cryptomonnaie

Les prix du Dogecoin et du Shiba Inu se sont remis du krach du marché de la cryptomonnaie au cours de la première semaine de décembre 2021. Les deux memecoins se redressent et les analystes ont prédit une poursuite de la tendance haussière.

Les deux crypto-monnaies sur le thème de Shiba-Inu se sont remises de la baisse des prix au cours des deux premières semaines de décembre. Les analystes ont noté que dans le rallye altcoin en cours, les memecoins font un retour en force.

La Fondation Dogecoin a dévoilé son plan pour 2022 et élaboré sa « carte des sentiers ». Cette carte explique la stratégie que le memecoin prévoit d’adopter dans un avenir communautaire.

Le memecoin était haussier jusqu’en mai 2021 et a affiché des gains de 15 000% depuis le début de l’année. Le memecoin a maintenant récupéré presque complètement de la baisse des prix.

La fondation a proposé un « projet GigaWallet » pour une adoption généralisée du memecoin. L’ancien portefeuille de bureau n’était pas suffisant pour l’utilité croissante de Dogecoin.

L’annonce se lit,

Dogecoin est un projet open source basé sur le consensus et axé sur la communauté, et sa direction est formée par les nombreux contributeurs individuels et organisationnels aux différents projets de la blockchain et de l’écosystème Dogecoin.