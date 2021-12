Prédiction de prix MATIC: Polygon testera à nouveau 2,40 $ après avoir atteint de nouveaux sommets historiques | Cryptomonnaie

L’action des prix MATIC a été un leader incontesté, surpassant le marché plus large des crypto-monnaies.

Des signaux massifs et haussiers se forment après que MATIC ait clairement rejeté l’un des schémas graphiques les plus baissiers de l’analyse technique.

Les traders ciblent ensuite le niveau critique de 3 $, puis la fourchette de 5,50 $.

Le prix du MATIC a bondi de plus de 57% en seulement dix jours de bourse. Les inquiétudes quant à savoir si cela pourrait faire une autre tentative de cassure de la ligne de tendance supérieure d’un biseau haussier ont été facilement dissipées. Cependant, un recul est attendu dans l’intervalle.

Prix ​​MATIC pour se calmer et évaluer ses mouvements récents, retrait entrant

Le prix MATIC a deux scénarios à venir auxquels les traders doivent être préparés. Le premier est un recul vers la zone de valeur de 2,40 $. 2,40 $ est l’endroit où résident le sommet de la configuration actuelle en biseau ascendant et le Tenkan-Sen quotidien. Un recul à ce niveau est un mouvement que les investisseurs à long terme et les spéculateurs à court terme devraient souhaiter se produire.

Un nouveau test de 2,40 $ qui tient comme support confirmerait que la cassure actuelle était légitime. Il y a eu cinq tentatives depuis le 27 octobre par les traders du MATIC pour sortir au-dessus du biseau ascendant, mais toutes ont échoué et ont entraîné un retour à l’intérieur du motif du biseau ascendant.

Une autre raison pour laquelle un repli est de plus en plus probable est l’écart entre les corps des chandeliers quotidiens et le Tenkan-Sen (moyenne mobile bleue). Les écarts entre le Tenkan-Sen et les corps des chandeliers ne durent pas longtemps et se corrigent souvent au plus tard quatre à six périodes après le premier écart. Le prix MATIC se situe dans cette fourchette pour que le retrait se produise.

Le deuxième scénario auquel les traders doivent faire attention est une phase de consolidation. La phase de consolidation serait une pause temporaire où MATIC se négocierait probablement entre les zones de valeur de 2,60 $ et 2,75 $. Cette consolidation durerait jusqu’à ce que le Tenkan-Sen et le Kijun-Sen franchissent la ligne de tendance supérieure du biseau ascendant – environ deux semaines à partir du 24 décembre.

Le niveau de prix de 3 $ est la prochaine zone centrale pour le prix MATIC à tester. 3 $ est un niveau psychologique solide et proche de l’expansion de 100 % de Fibonacci à 2,93 $. Au-dessus de cela, une cassure massive vers le retracement de Fibonacci à 161,8% est la suivante.

Graphique Ichimoku journalier MATIC/USDT

Pour que cette perspective haussière soit invalidée, les baissiers devraient pousser le prix du MATIC à une clôture quotidienne en dessous du biseau haussier et du nuage Ichimoku à 1,65 $ ou moins.

