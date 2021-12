La LUNA de Terra atteint de nouveaux sommets et atteint un nouveau record de plus de 100 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Terra a poursuivi sa tendance haussière et a atteint un nouveau sommet historique plus tôt dans la journée.

La valeur totale verrouillée dans Terra a bondi de 55% au cours de la semaine dernière, avec un pic d’activité en chaîne.

Les partisans considèrent la mise en œuvre de la combustion de Terra et les taux de financement négatifs comme les deux facteurs clés faisant augmenter le prix du jeton.

Le prix de Terra a franchi la barre des 100 $ avec la combustion de plus de 7,5 millions de jetons LUNA en cinq jours. Les partisans pensent que l’afflux croissant de capitaux alimente la hausse des prix de Terra. Le jeton a atteint un sommet historique au-dessus de 98 $ plus tôt cette semaine.

Terra poursuit sa tendance haussière et atteint un nouveau record historique

Les prix de Terra ont atteint un nouveau record historique pour la deuxième fois en une semaine. Les investisseurs institutionnels continuent d’injecter des capitaux dans le métaverse. Le prix du jeton a augmenté à un rythme rapide depuis la deuxième semaine de décembre.

Le prix de Terra a franchi 98,20 $ après la mise en œuvre de la combustion et a poursuivi sa tendance haussière pour franchir 100 $ plus tôt dans la journée. Les analystes sont optimistes sur le prix du jeton et s’attendent à ce qu’il grimpe plus haut. La prochaine résistance se situe entre 116 $ et 120 $, créée par le retracement Fib externe de 2,61.

Les analystes ont évalué la tendance des prix du deuxième plus grand protocole DeFi et ont prédit une course haussière à Terra. Le protocole Terra a désormais une valeur totale verrouillée de 18,2 milliards de dollars (similaire à la capitalisation boursière) tandis que sa chaîne intelligente concurrente Binance a 16,5 $.

@Phoenix_Ash3s, un analyste de crypto-monnaie note que le prix de Terra a augmenté de plus de 24 fois depuis le plus bas de mai.

@CryptoLimbo_, un autre analyste crypto pseudonyme, estime que Terra a un potentiel supplémentaire d’appréciation des prix après avoir atteint le sommet historique au-dessus de 100 $.

Acheté $LUNA sous 0.5$.

J’ai fait des profits considérables ici !

Dois-je croire qu’il fonctionne plus?

Absolument! Réservez toujours les bénéfices ! – Limbo (@CryptoLimbo_) 24 décembre 2021

Les partisans ont qualifié Terra de « Alipay sur la blockchain ».