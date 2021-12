Shiba Inu pourrait atteindre 0,00004490 $, mais le grincheux de Noël approche à grands pas | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu s’annonce un peu lourd ce matin lors de la session européenne.

Le prix SHIB semble être rejeté à 0,00004000 $ et pourrait s’estomper davantage dans la session américaine.

Attendez-vous à ce que les liquidités se tarissent avec les investisseurs qui retirent des fonds des crypto-monnaies, entraînant une nouvelle correction vers 0,00003000 $.

Le prix de Shiba Inu (SHIB) est rejeté à 0,000004000 $ alors que les investisseurs commencent à retirer leurs fonds à la veille de la soirée de Noël. Attendez-vous à ce que le prix du SHIB semble lourd tout au long de la journée, car la faible liquidité dicte les mouvements. Une baisse vers 0,00003000$ serait logique, le pivot mensuel à ce niveau et le niveau de Fibonacci juste en dessous faisant office de support.

Le prix du Shiba Inu pourrait chuter de 20% sur une faible liquidité aujourd’hui

Le prix du Shiba Inu a connu un bon rallye de Noël, mais il semble maintenant qu’il est en train de tourner à la baisse, car 0,00004000 $ forme un point de rejet avec les investisseurs qui encaissent et retirent leurs fonds, en partie pour réduire les risques pendant la saison des vacances. Les mouvements sont susceptibles d’être élargis car la liquidité se tarira encore plus à l’approche de la session américaine. Un renversement complet du rallye de Noël pourrait être dans les cartes, ce qui signifierait une baisse de 20% possiblement aujourd’hui.

Le prix SHIB cherchera alors un support, qui devrait être fourni autour de 0,0003 000 $ au pivot mensuel, ce qui a prouvé son importance au cours des derniers jours. Même si le pivot se brise, à quelques ticks en dessous se trouve le niveau de Fibonacci à 78,6%, qui est un écrou difficile à casser pour les traders. Attendez-vous à ce que le prix SHIB recherche un niveau modéré à coter avant que les investisseurs ne commencent à se réjouir.

Graphique journalier SHIB/USD

Si les traders peuvent trouver suffisamment de volume pour tenter une dernière poussée à la hausse, attendez-vous à nouveau à un test et éventuellement à une cassure à 0,000004000 $, ce qui pourrait voir une accélération à court terme vers 0,00004490 $ – un point d’arrêt probable pour le rallye. À ce niveau, non seulement un niveau de résistance technique est présent, mais également le niveau de Fibonacci à 61,8% et la moyenne mobile simple à 55 jours. Attendez-vous donc à un rejet ferme qui pourrait déclencher un retrait complet, réduisant ainsi tous les gains réalisés jusqu’à présent.