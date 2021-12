Prédiction des prix des crypto-monnaies : Polkadot, Bitcoin & Axie Infinity – American Wrap 24 décembre | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a développé les conditions nécessaires pour un modèle de graphique Point and Figure connu sous le nom de Bear Trap. Cependant, il a également développé des conditions favorables à une configuration de catapulte baissière. L’action des prix du Bitcoin sur son graphique à points et chiffres d’inversion de 1 000 $/3 boîtes a développé deux modèles, un baissier et un haussier. Les deux représentent des métiers qui ont des taux d’espérance positifs élevés. Mais un métier a beaucoup plus de potentiel de profit que l’autre.

Les traders à pois affluent et se rallient au DOT plus haut

Le prix de Polkadot pourrait connaître un pic sans précédent au cours de la semaine prochaine et s’étendre jusqu’à la fin janvier 2022. La configuration du graphique Point and Figure d’inversion de 2,00 $/3 cases indique une augmentation de plus de 300 % par rapport à la zone de valeur actuelle. Le prix du polkadot a une forte inversion haussière en point et figure qui se développe. Ce modèle est connu sous le nom de modèle de pointe. Un Spike Pattern correspond à n’importe quelle colonne de X ou d’O avec quinze cases ou plus.

Axie Infinity présente une opportunité d’achat avant qu’AXS n’atteigne 170 $

L’action des prix Axie Infinity a une opportunité d’entrée précoce haussière exceptionnelle à venir. Une vague corrective ABC a probablement été achevée lorsque Axie Infinity a atteint le retracement de Fibonacci à 161,8% près de 90 $. Ce mouvement a simultanément créé les conditions nécessaires à l’un des modèles d’inversion haussière les plus recherchés dans l’analyse des points et des figures : le Bullish Shakeout.