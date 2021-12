Cardano et Polkadot avancent alors que le marché de la crypto se redresse avant Noël | Cryptomonnaie

Un «rassemblement du Père Noël» avant Noël a saisi les marchés de la cryptomonnaie vendredi, la plupart des pièces à grande capitalisation affichant des gains sur 24 heures.

Le Bitcoin, l’éther et la pièce Binance, trois des plus grandes crypto-monnaies en valeur marchande, ont ajouté près de 4%, établissant le thème d’un mouvement plus important parmi les devises alternatives, ou altcoins.

La liquidité entre les échanges de bitcoins est tombée à moins de 8 milliards de dollars jeudi, comme indiqué. La tendance reflète un thème historique sur les marchés avant les fêtes de fin d’année : les volumes de négociation diminuent et la volatilité s’intensifie, entraînant des mouvements de prix extrêmes dans les deux sens.

Le rallye sur les marchés de la cryptomonnaie du jeudi au vendredi matin a été mené par LUNA, le jeton natif du réseau de paiements décentralisés Terra, qui a bondi à plus de 100 $ en heures asiatiques vendredi.

Les jetons ADA de Cardano et DOT de Polkadot ont été d’autres grands moteurs, ajoutant plus de 7% chacun. Les deux protocoles se positionnent comme des rivaux d’Ethereum et ont connu des améliorations majeures cette année. Les contrats intelligents ont été mis en ligne sur Cardano en novembre, l’ouvrant aux applications DeFi à l’avenir, tandis que les parachains ont été mises en ligne sur Polkadot plus tôt ce mois-ci, permettant la création d’autres blockchains au sommet du réseau Polkadot.

Tokens of Near (NEAR), une blockchain à grande vitesse, a gagné 8% pour atteindre un nouveau sommet de 14 $. NEAR s’est négocié à moins de 8 $ plus tôt cette semaine et a bondi après l’intégration avec Terra pour ses pièces stables UST. L’UST est indexé à 1:1 sur le dollar américain et est actuellement la plus grande pièce stable décentralisée, avec une capitalisation boursière de 9,6 milliards de dollars.

Parmi les pièces meme, au cours des dernières 24 heures, le dogecoin a ajouté 3,4% tandis que le shiba inu (SHIB) a gagné 8% pour poursuivre sa progression à partir de lundi. Les prix du SHIB ont brièvement atteint 0,0004 $ aux premières heures asiatiques vendredi matin avant de retomber. Les prix de la pièce meme ont bondi plus tôt cette semaine alors qu’une seule entité a acheté mercredi pour plus de 136 millions de dollars de SHIB, comme indiqué.

Tokens of The Sandbox (SAND) a conduit les gains parmi les projets de métaverse avec une augmentation de 22% au cours des dernières 24 heures. Cette décision est intervenue alors que le cabinet de conseil PwC Hong Kong a déclaré avoir acheté un terrain numérique dans le métaverse The Sandbox, marquant la première étape de ce type d’une grande entreprise.

D’autres projets de métaverse étaient plus restreints. Axie Infinity (AXS) et Gala (GALA) ont chacun gagné 6,7% au cours des dernières 24 heures, évoluant avec le reste du marché. Decentraland (MANA) a enregistré près du double de ces mouvements, avec un pic de 15%.

RSI devient suracheté sur Bitcoin

Bitcoin a franchi le niveau de résistance de 50 000 $ jeudi soir à plus de 51 300 $ vendredi matin. Ces prix ont été observés pour la dernière fois au cours de la première semaine de décembre, un niveau à partir duquel le bitcoin a glissé pour atteindre 46 000 $ à trois reprises.

Les lectures de l’indice de force relative (RSI) pour le bitcoin montrent que l’actif a atteint des conditions de « surachat ». Le RSI calcule la dynamique du marché pour les actifs, et un niveau de surachat implique que les prix sont surévalués et peuvent être amorcés pour un renversement de tendance ou un recul correctif des prix.

De tels niveaux de RSI avaient déjà été observés début novembre lorsque le bitcoin s’échangeait à son précédent sommet d’environ 67 000 $. Les prix sont tombés à moins de 59 000 $ la semaine suivante. Cependant, la lecture de vendredi ne signifie pas nécessairement qu’une baisse des prix se produira, car les prix des actifs dépendent de plusieurs dynamiques de marché.

Le mouvement à la hausse du bitcoin a causé au-dessus de 100 millions de dollars de liquidations sur les contrats à terme sur le bitcoin, ont montré les données de l’outil d’analyse Coinglass. Un total de 84 millions de dollars de ce montant s’est produit sur des positions courtes, ou des commerçants pariant contre la hausse des prix. Les contrats à terme sont des produits financiers qui permettent aux traders de suivre les prix des actifs sous-jacents sans détenir cet actif.

Les contrats à terme sur l’éther ont vu des liquidations de plus de 32 millions de dollars, tandis que les commerçants de LUNA et SAND ont touché 8 millions de dollars.

La plus grande liquidation s’est produite sur l’échange de crypto Bitfinex vendredi aux heures européennes – un commerce de dogecoin à hauteur de 5 millions de dollars.