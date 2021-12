La valeur DeFi sur Terra atteint 21 milliards de dollars alors que LUNA dépasse les 100 $ | Cryptomonnaie

LUNA, le jeton natif du réseau de paiements décentralisés Terra, est passé à plus de 100 $ en heures européennes vendredi pour mener un « rassemblement du Père Noël » sur les marchés de la cryptomonnaie.

Les traders ont avancé la baisse de 10 % de jeudi à 85 $ pour ramener LUNA à son précédent sommet de 96 $ aux premières heures asiatiques. Ensuite, l’annonce par l’échange de crypto Binance qu’elle listera UST, une pièce stable émise sur le réseau Terra, a poussé LUNA au-dessus de 100 $. Le prix a rencontré une résistance à ce niveau et était en baisse de 5 cents au moment de la publication.

La hausse des prix a fait que la valeur totale verrouillée (TVL) dans les protocoles de finance décentralisée (DeFi) sur Terra a franchi la barre des 21 milliards de dollars, ont montré les données de l’outil d’analyse DeFi Llama, ce qui en fait le plus grand écosystème DeFi après Ethereum. Le chiffre a augmenté de près de 3 milliards de dollars par rapport au niveau de 18 milliards de mercredi.

Sur le total, plus de 9 milliards de dollars sont bloqués sur Anchor, une application génératrice de rendement basée sur des pièces de monnaie stable. Pour TerraSwap, un échange décentralisé construit avec des contrats intelligents Terra, TVL a bondi de 81% à plus de 2 milliards de dollars par rapport à la semaine dernière.

Les protocoles DeFi s’appuient sur des contrats intelligents plutôt que sur des intermédiaires pour fournir des services financiers tels que le prêt, l’emprunt et le commerce.

La valeur est répartie entre 13 protocoles ou plus de 1,6 milliard de dollars par protocole en moyenne. Cela se compare à 73 millions de dollars par protocole sur Binance Smart Chain, le troisième écosystème DeFi, qui a 17 milliards de dollars verrouillés sur 232 protocoles.

Certains disent que des applications comme Anchor ajoutent à l’attrait de Terra pour les investisseurs. « Un APY de 20 % [annual percentage yield] sur les dépôts UST via le protocole d’ancrage est très attrayant car les capitaux circulent des actifs à prix volatiles vers des positions porteuses de rendement plus averses au risque », a déclaré Marvin Steinberg, fondateur de la société d’investissement Steinberg Invest, dans un message Telegram avec CoinDesk.

L’augmentation des prix de LUNA fait partie d’un rallye plus large de plusieurs mois, soutenu par les changements de novembre apportés à ses mécanismes de jetons – tels qu’une fonction de « brûlure » ​​qui diminue périodiquement l’offre – et une activité accrue sur les applications de finance décentralisée (DeFi) construites sur Terra. Cela a propulsé LUNA pour devenir la neuvième plus grande crypto-monnaie, avec une capitalisation boursière de 36 milliards de dollars.