Le prix du XRP subit une décoloration importante avec des traders trop gourmands | Cryptomonnaie

Le prix du XRP s’est presque rallié au pivot mensuel autour de 1,08 $ hier.

Avec ce rallye, les traders ont commencé à prendre trop de bénéfices et l’action des prix s’est effondrée.

Attendez-vous à une nouvelle décoloration avec le prix du XRP pouvant retomber à 0,88 $.

Le prix Ripple (XRP) a connu une journée de négociation parfaite hier avec une hausse de 13% en valeur. Mais les traders ont coupé court à la fête avec trop de prises de bénéfices une fois que le XRP a dépassé 1,05 $. Le prix du XRP s’est ensuite effondré et a presque réduit les gains de la journée dans leur intégralité. Le risque aujourd’hui est qu’une pression à la baisse supplémentaire conduise à une cassure en dessous de 1,0 $.

XRP semble lourd pour la veille de Noël

Le prix XRP a vu les traders entrer avec beaucoup de joie à la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours près de 0,95 $, hier. Le prix a été lancé comme une fusée jusqu’à ce que les traders prennent des bénéfices au-dessus de 1,05 $, tuant les espoirs d’une autre étape supérieure à 1,25 $. Au cours de la prise de bénéfices, l’action des prix du XRP s’est effondrée, ce qui a encore augmenté les prises de bénéfices jusqu’à ce que le prix du XRP réduise presque intégralement les gains de jeudi.

Le XRP, pour l’instant, est pris entre le SMA de 55 jours à 1,00 $ et le SMA de 200 jours à 0,95 $. Pour le moment, une cassure en dessous des 200 jours semble être le résultat le plus plausible car la liquidité est mince et de plus en plus d’investisseurs ne voudront pas s’engager sur les marchés pendant la période des fêtes. Attendez-vous à une nouvelle correction à la baisse au cours de la journée, car plusieurs séances de bourse se clôturent ou se clôtureront plus tôt que prévu.

Graphique journalier XRP/USD

Une fois que le XRP passera en dessous de la SMA de 200 jours, une correction accélérée suivra probablement vers 0,89 $, ce qui devrait se maintenir, compte tenu du faible volume et du manque de liquidité. Sinon, juste en dessous, deux autres niveaux de support démarrent à 0,84 $ et 0,78 $.

Si la musique d’ambiance change, certains traders pourraient être intéressés à acheter à nouveau, ce qui entraînerait un retour à 1,05 $.