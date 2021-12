Kraken entre dans la course au NFT avec un marché de garde et offre des prêts contre l’art numérique | Cryptomonnaie

Le PDG de Kraken a annoncé le lancement d’un marché NFT de garde, rejoignant la course avec des bourses comme Binance.

Le marché NFT de Kraken fournirait des services de garde aux bourses et offrirait aux utilisateurs des fonds en échange d’art numérique et d’objets de collection en garantie.

Les partisans considèrent 2021 comme l’année de la généralisation des TVN.

Les NFT sont devenus courants avec l’augmentation des entrées de capitaux institutionnels. L’échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis Kraken a annoncé le lancement de sa plate-forme NFT.

Le marché de garde de Kraken proposera des prêts en échange de NFT

L’échange basé aux États-Unis a révélé son intention d’entrer dans la course aux jetons non fongibles. Jesse Powell, PDG et fondateur de Kraken, a déclaré à Bloomberg dans une interview que la bourse développe un marché pour faciliter les prêts aux utilisateurs utilisant des NFT comme garantie.

Le marché de garde NFT de Kraken déterminera la valeur de liquidation de l’art numérique et des objets de collection avant de les accepter en garantie.

Le marché de Kraken agira en tant que dépositaire, suivant les traces d’échanges comme Coinbase et FTX. Cependant, contrairement à ses concurrents, Kraken offrira des fonctionnalités supplémentaires aux détenteurs de NFT.

Powell pense que 2021 est l’année des NFT, et cela restera dans l’histoire comme la période où les jetons non fongibles sont devenus courants. Il y a un pic d’intérêt pour les NFT, entraînant une augmentation des entrées de capitaux.

Le PDG de Kraken s’attend à ce que la demande croissante attire les investisseurs et les institutions vers la plate-forme NFT et offre plus que l’achat et la vente d’art numérique.

Powell a été cité comme disant :

Si vous déposez un CryptoPunk sur Kraken, nous voulons pouvoir en refléter la valeur sur votre compte. Et si vous voulez emprunter des fonds contre cela.

La plate-forme NFT de FTX répertorie les jetons non fongibles basés sur Ethereum et Solana sur sa plate-forme. Le marché NFT de Kraken fait partie de l’expansion de la bourse.