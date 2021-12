L’ordinateur Internet de Dfinity ouvre le pont Ethereum | Cryptomonnaie

Un nouveau pont inter-chaînes reliant Ethereum à Internet Computer permettra aux jetons ERC20 d’exister nativement sur le réseau de ce dernier, ont déclaré cette semaine les développeurs derrière le pont.

Internet Computer est une blockchain construite par la Dfinity Foundation pour faciliter une couche décentralisée d’infrastructure Web. Il est soutenu par des fonds de premier plan tels que a16z, Polychain Capital et d’autres.

Appelé Terabethia, le pont permet la communication contractuelle entre les chaînes, la mise en miroir des actifs et le transfert entre différentes chaînes. Il est construit sur une version fourchue de la solution de mise à l’échelle Ethereum StarkWare, et permettra aux contrats sur les deux chaînes de communiquer et de permettre à quiconque de mettre en miroir et d’utiliser n’importe quel actif Ethereum sur l’ordinateur Internet et vice versa.

Les ponts permettent aux blockchains d’échanger des données, des jetons ou des instructions de contrat intelligent entre eux. Ceux-ci fonctionnent indépendamment des règles ou des mécanismes de consensus des blockchains auxquels ils se connectent.

« De la même manière qu’Ethereum a étendu les fonctionnalités, l’utilité et la valeur de Bitcoin, nous pensons que l’ordinateur Internet a le potentiel de faire de même pour les actifs et les applications Ethereum, et pourrait même potentiellement devenir le meilleur L2 pour Ethereum à long terme », a expliqué Harrison. Hines, fondateur de Psychedelic, le studio de développement Web 3 derrière Terabethia.

Ce que fait le pont

Le pont devance l’intégration Ethereum native d’Internet Computer, qui permettra l’interopérabilité entre les deux chaînes. L’intégration permettra aux contrats intelligents Internet Computer de détenir des actifs Ethereum sur Ethereum et de leur passer des appels, mais ne permettra pas aux actifs ERC20 d’exister directement. Un pont permet de résoudre ce problème.

Le portage d’actifs entre Internet Computer et Ethereum peut aider à créer de la liquidité et des produits complémentaires pour la base d’utilisateurs des deux blockchains, tels que des jetons non fongibles (NFT) ou d’autres produits de finance décentralisée (DeFi).

Les protocoles DeFi s’appuient sur des contrats intelligents plutôt que sur des tiers pour fournir des services financiers, tels que des prêts, des emprunts et des échanges, aux utilisateurs.

Internet Computer a été lancé en 2021 avec un « modèle de gaz inversé » pour se concentrer sur l’évolutivité. Le modèle voit les développeurs fournir les fonds nécessaires pour exécuter les applications/contrats qui utilisent leur gaz – des frais payés pour utiliser une blockchain, Internet Computer dans ce cas.

Mais la réponse des investisseurs a été moins que tiède. Les jetons d’ordinateur Internet (ICP) ont chuté de 97% depuis leur émission en mai 2021 – de 700 $ à 21 $ vendredi matin – au milieu d’informations faisant état de délits d’initiés présumés et de grands détenteurs de jetons quittant leurs positions. Les jetons ont une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars vendredi, en baisse de 72% par rapport aux 18 milliards de dollars de mai 2021.