Les traders à pois affluent et se rallient au DOT plus haut | Cryptomonnaie

Le prix du polkadot a augmenté de plus de 22% par rapport au plus bas du 20 décembre.

Résistance à court terme à venir près de la zone de valeur de 31 $.

Modèle de retournement incroyablement haussier maintenant présent sur le graphique en points et en chiffres

Le prix de Polkadot pourrait connaître un pic sans précédent au cours de la semaine prochaine et s’étendre jusqu’à la fin janvier 2022. La configuration du graphique Point and Figure d’inversion de 2,00 $/3 cases indique une augmentation de plus de 300 % par rapport à la zone de valeur actuelle.

Le prix du polkadot devrait passer à 82 $

Le prix du polkadot a une forte inversion haussière en point et figure qui se développe. Ce modèle est connu sous le nom de modèle de pointe. Un Spike Pattern correspond à n’importe quelle colonne de X ou d’O avec quinze cases ou plus.

Polkadot a complété le Spike Pattern lorsqu’il a atteint son plus bas swing près de la zone de valeur de 24 $. L’entrée d’un Spike Pattern est toujours l’inversion à trois cases. Cela donne aux traders une occasion exceptionnelle d’entrer au bas d’une balançoire.

La configuration longue hypothétique du Spike Pattern est un ordre stop d’achat au renversement de 3 cases (actuellement 32 $), un stop loss de 4 cases (actuellement 24 $) et un objectif de profit à 82 $. L’objectif de profit est dérivé de la méthode Vertal Profit Target dans l’analyse de points et de figures.

L’idée de trade long fournit une récompense de 6,25:1 pour la configuration du trade à risque. De plus, un stop suiveur à deux ou trois cases aiderait à protéger tous les bénéfices implicites après l’entrée.

DOT/USDT 2,00 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Il n’y a pas de point d’invalidation actuel pour l’entrée car à mesure que le prix de Polkadot baisse, l’entrée fait de même.

Les traders devraient regarder le graphique Ichimoku quotidien près du niveau d’entrée à 32 $. Il existe une résistance considérable à 31 $ à 32 $, et il est très probable que les acheteurs aient du mal à dépasser cette fourchette de prix lors du premier test.