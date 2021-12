Pourquoi Bitcoin pourrait voir les vacances de Noël commencer un rallye de 50% | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin développe un piège à traders sur son graphique Point and Figure.

Un rallye de Noël de près de 50 % est probable.

La pression à la baisse persiste et pourrait être dévastatrice si elle se déclenche.

Le prix du Bitcoin a développé les conditions nécessaires pour un modèle de graphique Point and Figure connu sous le nom de Bear Trap. Cependant, il a également développé des conditions favorables à une configuration de catapulte baissière.

Le prix du Bitcoin s’apprête à un rallye de 50% pour cibler 75 800 $

L’action des prix du Bitcoin sur son graphique à points et chiffres d’inversion de 1 000 $/3 boîtes a développé deux modèles, un baissier et un haussier. Les deux représentent des métiers qui ont des taux d’espérance positifs élevés. Mais un métier a un potentiel de profit nettement plus important que l’autre.

Du côté long du marché, il existe une opportunité longue théorique pour le prix du Bitcoin avec un ordre d’achat stop à 51 000 $, un stop loss à 46 000 $ et un objectif de profit à 75 800 $. L’objectif de profit est l’expansion de 78,6 % de Fibonacci. Ce commerce représente une récompense de 4,96:1 pour le risque. Un trailing stop à trois cases aiderait à protéger tous les bénéfices implicites réalisés après l’entrée.

BTC/USD 1 000 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

La configuration de transaction longue théorique est invalidée si l’entrée courte ci-dessous est déclenchée avant que l’entrée longue ne soit atteinte.

Du côté court du marché, il existe une opportunité de vente hypothétique pour le prix du Bitcoin avec un stop de vente à 45 000 $, un stop loss à 49 000 $ et un objectif de profit à 35 000 $. L’objectif de profit est dérivé de la méthode d’objectif de profit vertical dans l’analyse de points et de chiffres. Par conséquent, ce commerce ne représente qu’une récompense de 2,5:1 pour le risque.

BTC/USD 1 000 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Cependant, alors que le rapport risque/rendement est plus petit, la configuration de la catapulte baissière a une probabilité de succès plus élevée que le modèle Bear Trap sur l’idée longue.

La configuration courte hypothétique est invalidée si l’idée longue est déclenchée.