L’inversion cachée de Cardano donne à ADA une opportunité d’achat anticipé avant 2 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano se convertit en un marché haussier sur son graphique Point and Figure.

Les graphiques d’action des prix mènent des graphiques basés sur le temps, ce qui donne des avantages significatifs aux traders d’action des prix.

Augmentation substantielle vers la zone de valeur de 2,00 $ à venir.

Le prix de Cardano a récemment dépassé l’angle du marché baissier sur son graphique en points et chiffres d’inversion de 0,02 $/3 cases. Cette décision a entraîné la conversion de Cardano en un marché haussier.

Le prix de Cardano montre que les traders sont désormais sous contrôle, mais de nombreux participants attendent toujours une confirmation

L’action des prix de Cardano est devenue une condition qui peut considérablement avantager les traders utilisant un graphique d’action des prix par rapport à un graphique basé sur le temps comme les chandeliers japonais. Par exemple, sur le graphique à points et chiffres d’inversion de 0,02 $/3 cases, Cardano s’est récemment converti en un marché haussier en brisant la ligne de tendance du marché baissier précédente (ligne diagonale rouge).

Les traders qui utilisent exclusivement des graphiques en chandeliers japonais sont susceptibles d’entrer leurs transactions longues sur le prix Cardano trop tôt et près du sommet d’un swing. Dans l’analyse ponctuelle et chiffrée, un recul après la conversion d’un marché haussier à un marché baissier (et vice versa) est souvent immédiat. Une configuration commerciale théorique peut maintenant se produire sachant que le recul est probable.

ADA/USD 0,02 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

La transaction longue théorique pour le prix Cardano est un ordre d’achat à cours limité entre 1,32 $ et 1,26 $, un stop loss à 1,18 $ et un objectif de profit à 2,00 $. Ce commerce se situe entre une récompense de 4,86:1 et 9,25:1 pour le risque en fonction de l’entrée. Un stop suiveur à trois cases aiderait à protéger contre toute entrée de profit implicite.

Le commerce est invalidé si Cardano a une clôture égale ou inférieure à la zone de valeur de 1,18 $. Dans ce scénario, le niveau de 1,00 $ devient ténu et pourrait échouer. Cardano pourrait atteindre aussi peu que 0,40 $ dans ce scénario.