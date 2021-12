PwC Hong Kong investit des capitaux dans Sandbox et achète un terrain numérique faisant grimper les prix | Cryptomonnaie

PwC Hong Kong a acheté des biens immobiliers numériques sur Sandbox, les prix augmentent en réponse à l’actualité.

Sandbox a terminé avec succès la saison 1 de l’Alpha et se prépare pour la saison 2 dans le but de rester pertinent dans le métaverse.

Le jeton métaverse s’est associé à Powder Heroes pour transformer les meilleurs moments de la saison 1 d’Alpha en NFT.

Les analystes ont prédit une nouvelle étape dans Sandbox sur la base de la récente tendance des prix.

PwC Hong Kong a acheté des biens immobiliers numériques sur Sandbox lors de la dernière poussée du métaverse. La nouvelle de l’achat a alimenté un récit haussier pour le prix de Sandbox. Le jeton métaverse a affiché des gains de 8% au cours des dernières 24 heures.

Les prix du bac à sable augmentent en réponse à la nouvelle vente de parcelles numériques dans le métaverse

Sandbox, le métaverse virtuel qui abrite plusieurs marques comme Adidas et des influenceurs comme Snoop Dogg créant des expériences et des vitrines pour les utilisateurs, a attiré un afflux d’investissements institutionnels.

PwC Hong Kong a acheté un terrain numérique pour un montant non divulgué dans un endroit mystérieux du métaverse de Sandbox. Bien que l’information ne soit pas accessible au public, l’afflux d’investissements institutionnels a alimenté la hausse des prix de Sandbox.

Le prix du bac à sable a enregistré des gains précoces de 8% depuis la nouvelle, et les analystes ont prédit une poursuite de la tendance à la hausse du jeton métaverse.

@AltcoinSherpa, un analyste pseudonyme de crypto-monnaie, est optimiste sur Sandbox. Sur la base de son analyse, l’analyste a prédit une deuxième étape dans la remontée des prix du jeton métaverse.

Fait intéressant, après avoir terminé une saison Alpha réussie, le jeton métaverse s’est associé à Powder Heroes et a offert aux utilisateurs des NFT des meilleurs moments de la première saison. Sandbox lance actuellement la saison 2 d’Alpha pour accueillir plus d’utilisateurs et de joueurs dans son métaverse.

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix du Sandbox se maintient sur un support mince tandis que les traders ciblent les 2 $.