Les investisseurs de SafeMoon n’apprécieront pas la fête de Noël | Cryptomonnaie

Les prix de SafeMoon semblent prêts à clôturer la semaine avec une perte de 40%.

SafeMoon voit même la pression à la baisse s’accélérer à mesure que la tendance s’accentue.

Une cassure en dessous de 0,00000103 $ entraînerait une accélération rapide vers le plus bas historique de 0,00000050 $.

Le prix de SafeMoon (SAFEMOON) est sous pression de vente alors que les investisseurs mettent fin à leurs investissements au milieu de l’action sinueuse des prix. Le prix de SafeMoon connaît une accélération des ventes alors que la tendance à la baisse devient encore plus abrupte. Attendez-vous à une nouvelle compression à la baisse avec une possible cassure en dessous de 0,00000103 $, le plus bas de mai, entraînant un test et une cassure du plus bas historique à 0,00000050 $.

Le prix de SafeMoon pourrait atteindre le plus bas historique

Le prix de SafeMoon a pris un coup ces derniers jours, alors que de plus en plus d’investisseurs se détournent des crypto-monnaies. Les investissements sont retirés après que les pertes continuent de s’accumuler sans aucun aperçu des rendements positifs. Cela se traduit par une vente accélérée qui serre les traders restants contre 0,00000103 $, ce qui pourrait être fixé pour une pause et un test de 0,00000050 $.

Attendez-vous à ce que l’action des prix reste dominée par la ligne de tendance descendante violette qui a été bien respectée depuis début décembre, sans tenir compte d’une fausse cassure. Avec de plus en plus de tests de 0,00000103 $, attendez-vous à ce que les traders restants cèdent bientôt, ce qui entraînera une baisse de 50 % du prix vers 0,00000050 $. À partir de là, la douleur pourrait ne pas être terminée et s’attendre à ce que le prix de SafeMoon se dévalue encore plus si la pression de vente actuelle persiste en tant que vent contraire mondial dans les crypto-monnaies.

Graphique journalier SAFEMOON/USD

La seule chose qui pourrait renverser cette spirale négative est que les investisseurs arrivent en force sur le marché et achètent tout ce qu’ils voient. Une frénésie d’achat créerait un vent arrière qui verrait des chiffres positifs dans tous les domaines pour les crypto-monnaies et attirerait plus d’investisseurs dans SafeMoon. Une première cassure au-dessus de la ligne supérieure violette ciblerait 0,00000200 $, coupant la ligne de tendance descendante rouge. Si l’afflux d’investisseurs persiste même alors, attendez-vous à ce que 0,00000300 $ soit le niveau de profit possible où les investisseurs pourraient commencer à prendre des bénéfices.