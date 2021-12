Le prix du MATIC explose et atteint un nouveau record historique avec l’arrivée d’Uniswap v3 | Cryptomonnaie

Le prix du MATIC a atteint un nouveau sommet historique plus tôt dans la journée, franchissant 2,70 $ dans sa tendance haussière.

Le déploiement d’Uniswap v3 sur le réseau Polygon est désormais terminé.

Les analystes ont prédit la poursuite de la tendance haussière du MATIC sur la base du récent graphique des prix.

Le prix MATIC a atteint un nouveau sommet historique au-dessus de 2,70 $. L’arrivée de la v3 d’Uniswap sur la blockchain MATIC a alimenté un récit haussier pour le prix de l’altcoin. Uniswap est la clé de l’écosystème croissant de Defi et son arrivée sur le réseau Polygon est révélatrice d’un pic de croissance à venir dans l’utilitaire de MATIC.

MATIC explose et entre dans une tendance haussière avec l’arrivée d’Uniswap

Uniswap, un protocole de financement décentralisé est arrivé sur la blockchain MATIC. Les promoteurs s’attendaient à ce que l’arrivée d’Uniswap contribue à une augmentation de l’activité en chaîne sur le réseau MATIC.

Uniswap v3 a offert des améliorations significatives. En tant que solution évolutive, le réseau Polygon offre des frais de gaz bas et une vitesse de transaction plus élevée, alimentant plus de 3000 applications.

Le réseau MATIC a traité plus d’un milliard de transactions depuis sa création, et cela pourrait encore se multiplier avec le lancement d’Uniswap v3 dans l’écosystème Polygon.

1/ Nous sommes ravis d’annoncer que la v3 a été déployée sur @0xPolygone! En tant que solution de mise à l’échelle de premier plan, Polygon propose des frais d’essence bas et des transactions rapides, avec plus de 3000 applications hébergées et 1 milliard de transactions traitées ! pic.twitter.com/bzRRkqDJuk – Laboratoires Uniswap (@Uniswap) 22 décembre 2021

Les analystes ont évalué la tendance des prix MATIC et ont prédit une poursuite de la tendance haussière. L’altcoin a commencé son voyage vers un nouveau sommet historique le 21 décembre et le prix a franchi 2,70 heures plus tôt dans la journée.

@TechDev_52, un analyste crypto a comparé la tendance des prix de MATIC à la hausse des prix d’Ethereum en 2017. La hausse explosive des prix d’Ethereum en 2017 a poussé l’altcoin en mode découverte. Si la tendance des prix MATIC reste la même, il est en passe de pousser les prix à un nouveau sommet historique.

Les analystes de Netcost-Security sont optimistes sur le prix MATIC. Les analystes pensent que le prix MATIC est prêt à atteindre un nouveau record alors que l’actif natif du réseau Polygon se débarrasse d’une configuration d’inversion.

https://www.youtube.com/watch?v=sc2zip6BFo