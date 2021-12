Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: l’espace crypto prend une pause alors que le rassemblement de Noël fait une pause | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin subit un rejet technique car les investisseurs réalisent des bénéfices.

L’action des prix Ethereum continue de respecter le triangle haussier avec un test sur la ligne de tendance ascendante.

XRP permet aux investisseurs de prendre des bénéfices après avoir dépassé le SMA de 55 jours.

Le prix du Bitcoin est en train de baisser alors que les investisseurs profitent du rallye de Noël. Le prix de l’Ethereum, à son tour, se corrige après que les traders ont été rejetés de la sortie d’un triangle mardi. À l’approche de Noël, le XRP devrait voir des traders défendre la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours alors que les investisseurs enregistrent des bénéfices après avoir dépassé la SMA de 55 jours plus tôt lors de la session asiatique de ce matin.

Le prix du Bitcoin subit une correction après rejet sur le support mensuel S1

Le prix du Bitcoin (BTC) était dans une belle reprise à l’approche de Noël, mais la tendance semble ralentir au moment de la rédaction, car les investisseurs enregistrent des bénéfices et le prix du BTC commence à s’estomper et à reculer. Les traders BTC ont tenté de dépasser les 50 155 $, mais l’avance a été vérifiée et le prix d’ouverture de ce matin lors de la session asiatique indiquait déjà une forte prise de bénéfices. Attendez-vous à ce que BTC recherche un soutien maintenant tandis que les traders espèrent maintenir l’action des prix au-dessus de 50 000 $ jusqu’au week-end.

Les traders BTC devront faire attention alors que les liquidités commencent à s’épuiser à l’approche des fêtes de fin d’année. Attendez-vous au premier niveau de support à 47 565 $ où se situe le SMA de 200 jours, bien qu’il ne fournisse peut-être pas autant de support étant donné qu’il a été réduit par la rupture des prix au-dessus et au-dessous à plusieurs reprises au cours des derniers jours. Au lieu de cela, recherchez 47 065 $ pour faire l’affaire car cela a eu une certaine importance dans le passé et a fourni un support pour les plus bas plus élevés ces derniers jours.

Graphique journalier BTC/USD

Attendez-vous à ce que les traders essaient de récupérer 50 000 $ au cours de la dernière semaine de négociation cette année, mais avec des prises de bénéfices et des investisseurs tirant leurs positions pendant les vacances, attendez-vous à voir plus de pression de vente qui pourrait déclencher une autre baisse du prix du BTC. Cela ramènerait 44 088 $ et 43 040 $ en jeu avec le niveau de support mensuel S2 au milieu de cette fourchette. D’ici là, l’indice de force relative (RSI) devrait également être fermement en territoire de survente.

Prix ​​de l’Ethereum sous pression à court terme sans maintien de 4 000 $

Le prix de l’Ethereum (ETH) se négocie toujours dans un triangle haussier, mais les traders n’ont pas réussi à envoyer un signal fort aux marchés en raison de leur incapacité à se consolider au-dessus de 4 000 $. Au lieu de cela, le prix de l’ETH s’estompe à la baisse, l’action des prix s’éloignant encore de 4 000 $. Pour l’instant, le côté incliné du triangle haussier (ligne bleue ascendante en pointillés) maintient l’action des prix en jeu et effectue toujours une compression à la hausse. Mais cela ne tient qu’à un fil car les investisseurs commencent doucement à se retirer de leurs investissements juste avant le début de la saison des vacances.

Les prix des ETH pourraient subir davantage de pression à la baisse alors que les investisseurs poursuivent leurs prises de bénéfices. Une cassure en dessous de la ligne de tendance ascendante accélérerait la tendance des investisseurs à se retirer de l’ETH, ce qui entraînerait davantage de baisse vers 3 687 $. Ce niveau a donné le coup d’envoi au triangle haussier et sera un objectif de profit pour les vendeurs à découvert afin de faire sortir les traders de leur position d’entrée initiale. Si davantage de vents contraires surviennent ou si les crypto-monnaies subissent davantage de désinvestissement avant les vacances, même 3 391 $ pourraient être sur les cartes, ce qui signifierait une dévaluation de 14%.

Graphique journalier ETH/USD

Si le triangle haussier se joue, attendez-vous à ce que l’action des prix rebondisse sur le bord inférieur en pente et que les traders soient poussés contre 4 200 $. Un coup de poing à ce niveau pourrait voir une cassure plus élevée alors que les vendeurs capitulent. Bien que les traders soient rapidement confrontés à la SMA de 55 jours à 4 300 $, attendez-vous à une poussée accélérée à la hausse, car la faible liquidité leur permet de couvrir rapidement un terrain important vers 4 465 $.

Prix ​​XRP pris entre deux niveaux de prix techniques

Les investisseurs du prix Ripple (XRP) tirent profit d’autres crypto-monnaies après avoir dépassé le SMA de 55 jours à 1,00 $. Cela ne devrait pas surprendre car l’action des prix XRP a déjà augmenté de 23% au cours des derniers jours. Les investisseurs voudront encaisser et diminuer certains risques pendant la période des vacances.



Graphique journalier XRP/USD

Attendez-vous à ce que le prix XRP soit pris en charge par le SMA de 200 jours à 0,95 $, qui s’est déjà avéré critique lors des hauts et des bas précédents où il a été pris en charge ou rejeté lors des tentatives précédentes. De cette façon, XRP a les meilleures perspectives pour un nouveau départ qui favorise les traders entrant dans la nouvelle année. Attendez-vous à une poursuite supplémentaire pour conduire à une cassure au-dessus de la SMA de 55 jours, puis visez 1,10 $, avec le pivot mensuel comme lieu de pause pour la deuxième étape du rallye.