Un robot de paiement vérifié par télégramme pour accepter la crypto-monnaie toncoin | Cryptomonnaie

Le cofondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, a exprimé son enthousiasme pour la technologie Telegram Open Network (TON) toujours en développement après que Telegram ait officiellement abandonné le projet l’année dernière.

« Je suis fier que la technologie que nous avons créée soit vivante et en évolution. En ce qui concerne l’évolutivité et la vitesse, TON a encore des années d’avance sur tout le reste dans le domaine de la blockchain », a déclaré Durov dans un article de Telegram jeudi.

Il a noté que le projet était passé de TON à Toncoin. Contrairement au TON d’origine, le nouveau projet est indépendant de Telegram. « Mais je souhaite à son équipe le même succès. Associés à la bonne stratégie de mise sur le marché, ils ont tout ce dont ils ont besoin pour construire quelque chose d’épique », a-t-il noté.

Les remarques de Durov sont intervenues au milieu de Donate, un service de paiement vérifié par Telegram, se préparant à autoriser les dons sur Telegram en utilisant la crypto-monnaie Toncoin.

TON a annoncé jeudi un partenariat avec Donate, affirmant que les utilisateurs pourront bientôt faire des dons et payer leurs abonnements en Toncoin. Dans le même temps, les administrateurs de canaux pourront percevoir leurs revenus dans la crypto-monnaie. Le service d’abonnements a précédemment annoncé la nouvelle lundi.

TON est une blockchain qui a été créée par les frères Nikolai et Pavel Durov en 2017, mais les deux et Telegram se sont retirés du projet en 2020 après une longue bataille avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La SEC a spécifiquement gagné une affaire dans laquelle elle accusait Telegram d’avoir enfreint les lois américaines sur les valeurs mobilières en procédant à son offre initiale de pièces de monnaie de 1,7 milliard de dollars en 2018.

Bien que Telegram ait officiellement mis fin au projet il y a plus d’un an, l’idée de TON n’a pas été abandonnée, le projet open source original ayant donné lieu à un certain nombre de retombées indépendantes.

Au moment de la rédaction de cet article, la communauté russe TON compte près de 160 000 abonnés sur sa chaîne officielle Telegram, tandis que la communauté mondiale Toncoin compte environ 50 000 abonnés.

Tableau des prix du toncoin sur 30 jours. Source : CoinGecko

Au milieu des dernières nouvelles, le prix de Toncoin a connu une croissance notable, en hausse de plus de 23% au cours des dernières 24 heures et s’échangeant à 2,93 $ au moment de la rédaction, selon les données de CoinGecko. Le plus haut historique du jeton était de 4,5 $ enregistré le 12 novembre. Le jeton est coté sur certains des plus grands échanges crypto au monde, notamment OKEx, FTX et EXMO.