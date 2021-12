Le marché de la crypto est confronté à une correction, Bitcoin chute de 49 000 $ | Cryptomonnaie

Au cours des dernières 24 heures, les prix des crypto-monnaies sont restés stables, maintenant une dynamique constante même si le marché des pièces virtuelles pourrait rester limité. La première crypto-monnaie au monde, le bitcoin (BTC), a légèrement baissé au cours des dernières 24 heures alors qu’elle rencontrait une résistance proche de son point d’inflexion de 49 000 $. BTC se négocie actuellement à 48 320 $, soit une baisse de 2% par rapport à hier.

Le marché de la crypto fait face à une légère correction des prix

Selon Santiment, le sentiment des détaillants envers Bitcoin a récemment atteint un creux de 30 jours, indiquant une baisse générale de la confiance du marché et un biais de plus en plus baissier. De même, le nombre de conversations « acheter la baisse » sur les plateformes de médias sociaux a diminué.

En général, la capitalisation boursière mondiale de la cryptomonnaie est de 2,26 billions de dollars, soit une baisse de 1,67% par rapport à la veille. Le volume total du marché de la cryptomonnaie au cours des dernières 24 heures est de 91,28 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 14,92 %. Ethereum (ETH), en revanche, se négocie à 3 915 $, soit 3% de moins qu’hier. Même si Bitcoin et Ethereum n’ont pas encore décollé, certains « altcoins » sont dans une course de traders entière.

Altcoins contre les corrections de prix

Mercredi, les jetons associés aux protocoles de couche 1 et aux systèmes de mise à l’échelle, tels que MATIC et LUNA, étaient les leaders du marché. Malgré une récente liquidation du marché, les deux pièces ont produit des rendements solides sur 30 jours.

Selon une analyse récente, Polygon (MATIC) a atteint un record plus tôt mercredi après que le populaire échange décentralisé Uniswap a annoncé son lancement sur Polygon. Ce protocole offre des coûts de transaction inférieurs à ceux de la blockchain Ethereum.

Après un rallye de 64% au cours du mois dernier, Polygon a dépassé son précédent record de 2,62 $.

Alors que le rallye printanier de Polygon était principalement motivé par le lancement de projets Ethereum DeFi sur la chaîne, il s’est depuis étendu à d’autres cas d’utilisation. Sur Polygon, les jeux de blockchain ont explosé, avec plus de 70% des portefeuilles actifs uniques sur le réseau jouant à des jeux de blockchain au 5 novembre.

Selon la newsletter de Delphi Digital de mercredi, la récente montée en puissance de ces protocoles coïncide avec une pause dans la croissance des contrats intelligents déployés sur Ethereum. De plus, le nombre de contrats intelligents déployés chaque mois a considérablement diminué depuis le début de l’année.

Dips limités en BTC?

Si Bitcoin ne parvient pas à franchir le niveau de résistance de 49 500 $, il peut continuer à baisser. À la baisse, il existe un soutien immédiat proche du niveau de 48 000 $. La première contribution significative est de près de 47 500 $. Il est proche du niveau de retracement Fib de 50 % du mouvement haussier du plus bas de 45 600 $ au plus haut de 45 599 $.

Une cassure en dessous de 47 500 $ à la baisse pourrait pousser le prix vers le support de 46 500 $, à partir duquel il pourrait tester 45 500 $.