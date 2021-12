Quasacoin (QUA) fait ses débuts sur l’arène mondiale de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Pour assurer le fonctionnement stable de la blockchain Quasa Chain, augmenter la liquidité et étendre l’écosystème QUASA, QUA est cotée sur l’échange crypto ProBit Global.

QUA gagne en popularité, la communauté grandit et le trafic du site dépasse 120 000 visiteurs uniques par mois.

De plus en plus de personnes découvrent le projet et le rejoignent. QUASA intensifie ses efforts pour promouvoir QUA.

De nombreux magazines financiers et crypto de premier plan publient des informations sur le projet QUASA et des communiqués de presse.

En signant un contrat avec ProBit Global, QUASA passe à un nouveau niveau et gagne en reconnaissance dans le monde entier.

À propos de ProBit Global

ProBit Global est l’un des 20 meilleurs échanges de crypto au monde au service des passionnés de crypto avec un accès illimité au commerce et à l’achat de Bitcoin, Ethereum et 600+ altcoins sur plus de 1000 marchés.

ProBit Global est une marque à laquelle des millions d’utilisateurs font confiance

200 000+ membres de la communauté

Plus de 1 000 000 d’utilisateurs actifs par mois

3 000 000 de visiteurs web mensuels

50 000 000 d’utilisateurs sur des agrégateurs et des portefeuilles partenaires tels que CoinMarketCap

Interface utilisateur du site Web multilingue prenant en charge 41 langues différentes

Crypto-monnaie qui unit les gens – Quasacoin (QUA)

Adresse du contrat intelligent du jeton QUA

Informations sur le jeton :

Quasacoin (QUA) est un jeton d’écosystème de plate-forme interne qui est implémenté sur la blockchain Ethereum et est compatible avec tous les portefeuilles ERC-20.

• Nom : Quasacoin

• Symbole : QUA

Quasacoin (QUA) a fait ses débuts avec succès le 8 décembre sur l’échange crypto KickEX.

Quasacoin (QUA) est coté sur la bourse Uniswap :

Les positions de liquidité QUA sont représentées sur Uniswap sous forme de jetons non fongibles (NFT)

Tout le monde peut négocier ou devenir un fournisseur de liquidités (LP) dans le pool de liquidités QUA aujourd’hui.

QUA donne 2,3,4X après avoir négocié sur des échanges crypto avec un volume de négociation en constante augmentation.

Marketing et relations publiques

​- Compte Twitter actif QUASA – 15K abonnés.

– Site Internet QUASA.IO – 120K visiteurs uniques par mois.

– Le contenu unique de Quasa Media est populaire.

– Jeu de bac à sable #DayQ pour les pigistes débutants – 150K déjà joués.

​QUASA mène une campagne de relations publiques à très grande échelle

– 40 publications financières mondiales (YAHOO, Entreprener, Investing, NewsBTC) ;

– Croissance de la communauté QUASA et des visiteurs ;

– Croissance de la notation sur CoinMarketCap ;

– Croissance du chiffre d’affaires de QUA de 1800 %.

QUASA est enregistrée en Allemagne – nom complet Quasa International GmbH

QUASA est un métaverse décentralisé qui rassemble des pigistes et des clients.

Le QUASA est créé pour résoudre le plus grand problème auquel l’humanité est confrontée, à savoir résoudre le problème du chômage, afin que les gens puissent trouver un travail qu’ils aiment, subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

Écosystème QUASA

Application blockchain Quasa Documents

Application blockchain alpha fermée Quasa Connect

Explorateur de blocs Quasa Chain

Moniteur réseau Qua

Quasa Réseau de 19 sites

Plateforme blockchain MVP pour le transport de marchandises

Application blockchain MVP pour le transport de marchandises

La première plateforme NFT appartenant à la communauté

Combinant les esprits les plus brillants du commerce mondial, de la sécurité de l’information, de la blockchain et de l’intelligence artificielle, QUASA vise à corriger les inefficacités dans une industrie de 150 000 milliards de dollars.

Qu’est-ce que QUASA (QUA) ?

La valeur des Quasacoins (QUA) est prise en charge par les services réels proposés par QUASA Metaverse.

La monétisation des services QUASA se produit à la dernière étape de chaque cas d’achèvement réussi de la tâche par un interprète sous la forme d’une récompense, augmentant instantanément la demande de jetons QUA.

L’utilisation des tokens QUA est une condition préalable pour travailler sur le QUASA.

QUASA est le point de départ de la croissance et de la coordination de la blockchain Quasa Chain.

Les technologies utilisées dans QUASA éliminent les problèmes de confiance, les barrières d’information et les frais juridiques. En utilisant un environnement de confiance, le flux de travail inutile est éliminé, le coût d’exécution des tâches pour les clients est réduit et les interprètes gagnent plus.

Avec le passage à la blockchain et l’utilisation de l’intelligence artificielle, QUASA crée un nouvel environnement qui va révolutionner notre travail quotidien.

Qui sont les fondateurs de QUASA ?

QUASA a été fondée par Slava Vasipenok, qui a expliqué dans une interview à Irishtechnews qu’il est attiré et inspiré par un avenir dans lequel les problèmes de millions et de centaines de millions de personnes sans moyens de subsistance seront résolus avec l’aide de QUASA.

La mission du projet est de créer un assistant numérique universel afin que les gens puissent trouver le travail qu’ils aiment et subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

L’équipe se compose de plus de 30 personnes – il s’agit d’une combinaison unique de spécialistes possédant une expérience avancée dans le développement et la mise en œuvre de grands systèmes de blockchain.

Comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur Quasa ?

Vous pouvez vous tenir au courant de tout en vous abonnant au compte Twitter officiel ou en rejoignant le chat Telegram et communiquer directement avec l’équipe du projet.

Sur le site Web du projet, dans la section émission QUA, toutes les informations sur Quasacoin et un plan de développement par étapes pour Quasa Metaverse sont présentés.