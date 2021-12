Le directeur de Microsoft parie sur Ethereum alors que le prix de l’altcoin atteint un nouveau sommet historique | Cryptomonnaie

Yorke Rhodes, directeur de la transformation numérique de Microsoft, estime qu’Ethereum deviendra une boutique d’applications décentralisée d’ici 2023.

Les analystes sont optimistes sur le prix de l’Ethereum, prédisant que l’altcoin est en passe d’atteindre un nouveau sommet historique.

Les avoirs en petits portefeuilles Ethereum ont augmenté de manière constante au cours des trois dernières années, indiquant une accumulation par les investisseurs.

Un directeur de Microsoft est optimiste quant à l’adoption d’Ethereum au cours des deux prochaines années. Le prix de l’Ethereum s’est remis de la baisse des prix au cours des deux dernières semaines et l’altcoin est maintenant sur la bonne voie pour atteindre un nouveau sommet historique.

Le prix de l’Ethereum atteint un nouveau record historique

Yorke Rhodes, directeur de la transformation numérique chez Microsoft a fait une prédiction audacieuse sur Ethereum. Rhodes pense qu’Ethereum deviendra le nouveau magasin d’applications décentralisé.

En tant que marché phare pour les applications Web3, l’adoption d’Ethereum pourrait monter en flèche au cours des deux prochaines années. L’idée est basée sur le potentiel du réseau Ethereum en tant que hub pour les applications décentralisées.

Ethereum héberge environ 3 000 applications décentralisées sur son réseau. D’après les données de Glassnode, les baleines avec plus de 100 000 ETH dans leur portefeuille distribuent leurs avoirs depuis plus d’un an.

L’offre globale d’Ethereum est plus décentralisée qu’elle ne l’était il y a trois ans. Fait intéressant, les petits investisseurs ont accumulé plus d’Ethereum, de manière constante au cours de la même période. Cette décentralisation et cette accumulation sont révélatrices de la popularité croissante d’Ethereum auprès des investisseurs.

La distribution de l’offre d’Ethereum parmi les petits et grands investisseurs démontre cette tendance.

Ethereum : distribution d’approvisionnement d’adresses relatives

@Pentosh1, un analyste pseudonyme de crypto-monnaie a noté que le prix d’Ethereum a encore une dernière avancée majeure par rapport à Bitcoin. L’analyste observe qu’Ethereum est sorti de sa phase de consolidation de sept mois et est maintenant prêt à se redresser.

$ETH j’utilise ce tableau depuis longtemps Je pense qu’Eth a encore une dernière longueur d’avance sur $BTC. Il l’a surpassé pendant 3 ans sur la macro maintenant Vient de sortir d’une fourchette de consolidation de 7 mois Ensuite, après ce problème, vendez la plupart des miens de l’entreposage au froid en maïs ou en USD https://t.co/QQwhgCpzSq pic.twitter.com/VkFSoQGrrU – LES DM DE Pentoshi SONT DES ARNAQUES (@Pentosh1) 23 décembre 2021

@IAmCryptoWolf, un autre analyste pseudonyme, est optimiste sur Ethereum. L’analyste a prédit un nouveau record historique pour Ethereum.