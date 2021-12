Le jeton NEAR bondit de plus de 20 % après l’intégration d’UST | Cryptomonnaie

Tokens of Near (NEAR) a bondi de 23% à 10,80 $ mercredi après qu’une intégration avec le réseau de paiement décentralisé Terra a été annoncée par les développeurs mardi soir.

Les jetons UST de Terra – des pièces stables dont la valeur est indexée sur une base algorithmique avec le dollar américain – sont désormais pris en charge sur le réseau Near à grande vitesse, ont déclaré les développeurs dans l’annonce.

NEAR s’échangeait à 8,6 $ mardi soir avant l’annonce. Les jetons se sont négociés dans une fourchette étroite de 8,5 $ et 9,5 $ avant de franchir ce dernier niveau de résistance mercredi matin, selon les données de trading de CoinGecko.

Rapprocher les terra stablecoins

L’émission d’UST sur Near est le résultat d’un partenariat entre Terra et les outils de finance décentralisée (DeFi) NearPad et Rose. Les développeurs affirment que cette décision facilitera la croissance d’UST vers de nouveaux écosystèmes à la fois sur NEAR et Aurora, un pont qui déplace les actifs entre Ethereum et Near.

Les protocoles DeFi reposent sur des contrats intelligents plutôt que sur des intermédiaires pour fournir des services financiers, tels que des prêts, des emprunts et des échanges, aux utilisateurs.

Terra a une base d’utilisateurs croissante et l’extension à d’autres blockchains permet de créer de nouveaux cas d’utilisation à la fois pour sa blockchain et ses actifs émis. Mardi, Terra est devenu le deuxième plus grand écosystème DeFi au monde et détient une valeur de plus de 18 milliards de dollars pour divers produits et services, comme indiqué.

NearPad et Rose offriront aux utilisateurs des opportunités incitatives de déposer des liquidités UST dans les protocoles, qui pourront ensuite être consultées par la communauté NEAR au sens large. NearPad est une bourse décentralisée et un teneur de marché basé à Near, tandis que Rose est un produit d’échange d’actifs stables et enveloppés basé sur Aurora.

« Les pièces stables comme UST fournissent une interface simple pour stocker de la valeur et interagir avec des applications qui doivent utiliser une unité de compte stable », a expliqué la cofondatrice de Near, Illia Polosukhin, dans un communiqué.

« La connexion des écosystèmes NEAR et Terra via Allbridge permet à des applications comme Rose et NearPad d’offrir de nouvelles façons d’utiliser des pièces stables aux deux communautés », a ajouté Polosukhin.

Dans un développement distinct, UST est devenu mardi la plus grande pièce stable décentralisée au monde avec plus de 9 milliards de dollars de pièces en circulation. Il est désormais pris en charge sur Ethereum, Terra, Binance Smart Chain et le réseau Secret, selon CoinMarketCap.

Les jetons LUNA de Terra sont devenus l’une des crypto-monnaies les plus performantes au cours des derniers mois. Ils ont grimpé de 12% à plus de 95 $ mercredi matin, après une tendance à la hausse de près d’un mois par rapport au niveau de 41 $. Le réseau a une capitalisation boursière de 35 milliards de dollars et est la neuvième plus grande blockchain au monde utilisant la métrique.