Vous avez manqué les stocks de crypto chauds en 2021? Il a payé juste pour acheter Bitcoin et Ethereum, selon les données | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin (BTC) a peut-être fluctué cette année, mais le BTC reste un meilleur jeu que les plus grandes actions de crypto.

De nouvelles données qui circulent actuellement montrent que malgré toute la croissance de l’industrie entourant Bitcoin, il est toujours rentable d’acheter et de conserver.

Les actions ne parviennent pas à concurrencer BTC, ETH

En regardant les performances boursières des entreprises avec les allocations BTC les plus importantes dans leurs bilans, il devient immédiatement évident qu’il était plus rentable de détenir du BTC que ces actions – au moins cette année.

« Acheter des actions crypto pour surperformer les pièces est difficile », a commenté le PDG de Three Arrows Capital, Zhu Su, aux côtés des données de performance comparatives de Bloomberg.

Bitcoin et Ether (ETH) se sont tous deux bien mieux comportés que les actions de sociétés telles que MicroStrategy (MSTR) et Coinbase (COIN), malgré les succès des deux en 2021.

Stocks crypto contre graphique BTC contre ETH. Source : Zhu Su/Twitter

Les chiffres mettent en évidence les différences entre les marchés traditionnels et crypto, ces derniers ayant un degré de liberté d’expression longtemps absent des actions, des matières premières et d’autres actifs.

« Les marchés sont tournés vers l’avenir. Crypto encore plus parce que ce n’est sous le contrôle de personne. C’est le seul marché libre au monde », a noté le trader et analyste populaire Pentoshi plus tôt ce mois-ci.

Pour les entités de détail, en particulier, une stratégie de moyenne des coûts en dollars impliquant une allocation en BTC, atténuant la volatilité à court terme, semble donc d’autant plus attrayante.

Les mineurs luttent contre le BTC

D’autres données provenant des plus grandes sociétés minières cotées en bourse appuient cette tendance.

Par rapport à leur création et même au cours de leurs actions au moment de leur introduction en bourse, la grande majorité est nettement inférieure en termes de BTC.

Seul BitFarms (BITF) réalise actuellement des bénéfices en décembre.

Tableau comparatif des actions des mineurs par rapport au BTC. Source : Dylan LeClair/Twitter

Néanmoins, l’étendue des progrès parmi les participants de l’industrie minière aux États-Unis a été révélatrice et, comme l’a signalé Cointelegraph, les accords de cotation continuent d’affluer.

Le Texas, qui cherche à devenir la Mecque de l’exploitation minière, pourrait voir la demande d’électricité augmenter plusieurs fois d’ici l’année prochaine.