Prédiction des prix des crypto-monnaies : Dogecoin, Avalanche & Terra – Asian Wrap 23 décembre | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin reste en conflit alors que le DOGE tente d’établir un biais directionnel

Le prix Dogecoin n’a pas la volonté d’établir tout biais qui peut être vu dans son action sur les prix au cours des deux dernières semaines. DOGE est susceptible de retester le niveau de support immédiat s’il ne parvient pas à franchir la barrière aérienne.

Le prix du Dogecoin manque de dynamisme

Le prix Dogecoin a reçu un cadeau d’Elon Musk le 14 décembre, ce qui lui a permis de se redresser d’environ 42% en une journée. Cette montée en puissance a empêché DOGE de subir une chute catastrophique, mais les traders n’ont pas réussi à maintenir la montée en flèche massive.

Le prix AVAX se prépare à une correction de 25% alors qu’Avalanche met en place un double sommet

Le prix AVAX a formé un modèle de renversement supérieur, indiquant que la tendance haussière se termine. Alors que les traders tentent de contourner ce sort, Avalanche est susceptible de s’effondrer bientôt.

Le prix d’AVAX envisage des plus bas

Le prix AVAX a atteint deux sommets à 127,69 $ les 30 novembre et 22 décembre, conduisant à un modèle d’inversion à double sommet. Un renversement de la tendance haussière suit souvent cette configuration. Les perspectives baissières pousseront Avalanche vers le niveau de support immédiat à 101,49 $. Cette correction représentera une baisse de 17% mais n’est pas là où AVAX s’arrêtera.

La LUNA de Terra fera face à une pression de vente extrême à 105 $

L’action des prix de Terraform Lab a connu une séquence de victoires impressionnante, atteignant de nouveaux sommets historiques au cours des quatre derniers jours consécutifs. Cependant, une pause dans la dynamique haussière est susceptible de se produire.

Terra atteindra 105 $, puis fera face à une baisse de 29% à 75 $

Le prix de Terra est à un extrême. Du point de vue Ichimoku, les extrêmes sont observés par les écarts importants entre le Tenkan-Sen et les corps des chandeliers quotidiens. Les écarts entre les corps des chandeliers et le Tenkan-Sen ne durent pas longtemps et se résolvent souvent, au plus tard, en quatre à six périodes.