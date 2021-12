Le prix AVAX se prépare à une correction de 25% alors qu’Avalanche met en place un double sommet | Cryptomonnaie

Le prix AVAX a créé deux sommets égaux à 127,69 $ les 30 novembre et 22 décembre, signalant bientôt un renversement.

Jusqu’à présent, le prix des avalanches a chuté de 9 % et devrait encore chuter de 25 % à 90,79 $.

Une clôture quotidienne au-dessus du double sommet à 127,69 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix AVAX a formé un modèle de renversement supérieur, indiquant que la tendance haussière se termine. Alors que les traders tentent de contourner ce sort, Avalanche est susceptible de s’effondrer bientôt.

Le prix d’AVAX envisage des plus bas

Le prix AVAX a atteint deux sommets à 127,69 $ les 30 novembre et 22 décembre, conduisant à un modèle d’inversion à double sommet. Un renversement de la tendance haussière suit souvent cette configuration. Les perspectives baissières pousseront Avalanche vers le niveau de support immédiat à 101,49 $. Cette correction représentera une baisse de 17% mais n’est pas là où AVAX s’arrêtera.

Une rupture de cette barrière et une augmentation de la pression de vente réduiront l’altcoin aux niveaux de retracement de 62% et 70,5% à 95,23 $ et 90,79 $, respectivement. Au total, cette tendance baissière constituera une perte de 25 %.

De plus, si les choses tournent mal, le prix AVAX continuera à trancher des niveaux critiques et atteindra le plus bas de la fourchette à 75,40 $. Un plongeon en dessous de cette barrière permettra aux teneurs de marché de collecter la liquidité du stop de vente.

Graphique AVAX/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, les perspectives baissières pourraient être retardées si le prix AVAX décide d’opter pour la liquidité d’arrêt d’achat se situant au-dessus de la formation double top à 127,69 $. Bien que cette course de liquidité soit plausible, une clôture quotidienne au-dessus indiquera une pression d’achat élevée et constante, invalidant la thèse baissière.

Dans cette situation, le prix AVAX pourrait augmenter de 9% pour tester à nouveau l’obstacle de 139,34 $.