La LUNA de Terra fera face à une pression de vente extrême à 105 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix LUNA surpasse le marché plus large des crypto-monnaies en atteignant de nouveaux sommets historiques consécutifs.

Des écarts massifs entre les corps des chandeliers et le Tenkan-Sen avertissent qu’une réversion moyenne est imminente.

Les valeurs de l’oscillateur confirment des conditions de surachat extrêmes.

L’action des prix de Terraform Lab a connu une séquence de victoires impressionnante, atteignant de nouveaux sommets historiques au cours des quatre derniers jours consécutifs. Cependant, une pause dans la dynamique haussière est susceptible de se produire.

Terra atteindra 105 $, puis fera face à une baisse de 29% à 75 $

Le prix de Terra est à un extrême. Du point de vue Ichimoku, les extrêmes sont observés par les écarts importants entre le Tenkan-Sen et les corps des chandeliers quotidiens. Les écarts entre les corps des chandeliers et le Tenkan-Sen ne durent pas longtemps et se résolvent souvent, au plus tard, en quatre à six périodes.

Les oscillateurs confirment également que LUNA approche des conditions de surachat extrêmes. L’indice de force relative approche du premier niveau de surachat dans un marché haussier, 80, et dépassera probablement si Terra atteint 105 $.

L’indice composé est également à des sommets historiques. Par conséquent, si le prix de LUNA passe à 105 $, l’indice composite a une forte probabilité de créer de nouveaux sommets historiques. De plus, les bandes Optex sont proches des extrêmes de surachat et à une pente qui suggère qu’elles dépasseront ces extrêmes.

Le plafond identifié à 105 $ est l’expansion logarithmique à 100 % de Fibonacci pour Terraform Labs. Compte tenu de la hausse quasi parabolique au cours des neuf derniers jours, le prix TERRA atteindra probablement cette zone de valeur. Une réversion moyenne vers le Tenkan-Sen au niveau de prix psychologique de 75 $ est la zone de support probable.

Graphique Ichimoku journalier TERRA/USDT

Cependant, le prix de LUNA est déjà assez étendu et il se peut qu’il ne passe pas à 105 $. Il est tout à fait possible qu’il puisse revenir au niveau de 75 $ sans dépasser 100 $.

Les risques de baisse sont probablement limités au nœud à volume élevé et à Kijun-Sen à 68 $.