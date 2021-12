Prédiction des prix des crypto-monnaies : Shiba Inu, Decentraland & Ripple – American Wrap 22 décembre | Cryptomonnaie

Le tueur de Dogecoin Shiba Inu présente une opportunité d’achat 4: 1 avant que SHIBA n’éclate

L’action des prix Shiba Inu a été une source de frustration pour de nombreux hodlers et traders qui restent sur la touche. Mais des changements se développent. L’indice de force relative sur le graphique journalier a dépassé le dernier niveau de survente dans un marché haussier (40). De plus, l’indice composite a dépassé ses deux moyennes mobiles.

Le prix de Decentraland augmentera probablement de 23% si MANA peut renverser cet obstacle

Le prix Decentraland a produit trois plus bas et quatre plus bas depuis le 6 décembre, indiquant une tendance baissière constante. Cependant, après le creux du 15 décembre à 2,93 $, le vent tourne pour MANA, en commençant par des plus bas plus élevés, indiquant un lent changement en faveur des traders. Bien qu’il y ait eu deux sommets plus élevés, le prix Decentraland doit produire un chandelier de quatre heures au-dessus de 3,64 $, pour solidifier sa position.

Prédiction de prix XRP: le rallye de Noël à 1,70 $ commence

Le prix XRP a atteint une entrée qui a été identifiée dans l’analyse précédente. La configuration d’entrée longue théorique est un ordre d’achat stop ou d’achat limité à 1,00 $, un stop loss à 0,80 $ et un objectif de profit à 1,70 $. L’idée commerciale représente une récompense de 3,5:1 pour la configuration du risque. Mais c’est le modèle qui s’est développé qui est le plus important.