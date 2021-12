Prédiction de prix XRP: le rallye de Noël à 1,70 $ commence | Cryptomonnaie

Le prix du XRP se déplace dans une zone d’entrée qui pourrait générer une augmentation substantielle.

Un retournement haussier est susceptible de soutenir le XRP tout au long des vacances de Noël.

Les vendeurs à découvert sont susceptibles d’être coincés.

L’action des prix XRP a attrapé une petite enchère au cours des dix derniers jours de bourse, augmentant de plus de 28%. Peu de preuves suggèrent que cela s’arrêtera aussi.

Entrée longue XRP déclenchée, la possibilité de ré-entrée reste

Le prix XRP a atteint une entrée qui a été identifiée dans l’analyse précédente. La configuration d’entrée longue théorique est un ordre d’achat stop ou d’achat limité à 1,00 $, un stop loss à 0,80 $ et un objectif de profit à 1,70 $. L’idée commerciale représente une récompense de 3,5:1 pour la configuration du risque. Mais c’est le modèle qui s’est développé qui est le plus important.

Le modèle sur le graphique à points et chiffres d’inversion de 0,05 $/3 boîtes est un modèle de pôle. Les modèles de pôles sont toute colonne qui a moins de 15 X ou Os. Les règles et les conditions d’entrée semblent varier d’un expert en points et figures à un autre, mais il existe un large accord sur le fait qu’une entrée à 50 % de la plage de la colonne Pole Pattern est appropriée.

Cependant, lorsque les Pole Patterns se développent et ne déplacent que trois ou quatre cases en dessous d’un fond multiple, l’entrée sur l’inversion semble avoir un taux d’espérance positive et un ratio de rentabilité plus élevés que les critères d’entrée standard. Les traders voudront surveiller toute résistance qui pourrait survenir dans la zone de valeur de 1,05 $ à 1,10 $, car cela pourrait devenir une zone de prise de bénéfices temporaire avant que le prix XRP ne reprenne sa hausse.

XRP/USDT 0,05 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Cette configuration commerciale haussière serait invalide si le XRP passait en dessous de 0,75 $. Dans ce scénario, le prix XRP commencerait probablement un crash éclair vers la zone de valeur de 0,50 $.