Le tueur de Dogecoin Shiba Inu présente une opportunité d’achat 4: 1 avant que SHIBA n’éclate | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu continue d’afficher une opportunité d’inversion commerciale massivement haussière à venir.

Les traders salivent probablement tout en anticipant une répétition de l’action des prix d’octobre.

L’objectif de profit attendu est juste en deçà du sommet historique actuel.

Le prix du Shiba Inu se consolide depuis le crash éclair du 5 décembre. Le support se maintient juste au-dessus du retracement de Fibonacci à 88,6 % à 0,000032 $.

L’opportunité d’achat de prix Shiba Inu pourrait voir un gain supérieur à 100%

L’action des prix Shiba Inu a été une source de frustration pour de nombreux hodlers et traders qui restent sur la touche. Mais des changements se développent. L’indice de force relative sur le graphique journalier a dépassé le dernier niveau de survente dans un marché haussier (40). De plus, l’indice composite a dépassé ses deux moyennes mobiles.

L’un des modèles d’inversion les plus recherchés dans l’analyse des points et des figures est le modèle Shakeout. Malheureusement, ce schéma n’apparaît pas souvent et n’est valable que si un instrument est déjà dans une tendance haussière plus large. Le modèle de faux haussier se forme après qu’une longue colonne d’Os tombe en dessous d’un fond multiple d’au moins deux, mais pas plus de trois, Os.

SHIBA/USDT 0,0000025 $ 3 boîtes de point d’inversion et tableau de chiffres

La configuration longue hypothétique du prix Shiba Inu est un stop d’achat au renversement à 3 cases (0,0003750 $), le stop loss est un stop à 4 cases (actuellement à 0,0000270 $) et un objectif de profit à 0,00007750 $. L’objectif de profit est dérivé de la méthode d’objectif de profit vertical dans l’analyse de points et de chiffres. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tous les bénéfices implicites après l’entrée.

Il n’y a pas d’entrée d’invalidation pour Shiba Inu avec cette longue configuration hypothétique. Si Shiba Inu continue d’imprimer plus d’Os dans la colonne actuelle, le stop d’achat et le stop loss diminuent en même temps que la baisse de Shiba Inu.