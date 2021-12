Floki Inu dépose sur la finance inversée une pause de 44 millions de dollars en quelques heures | Cryptomonnaie

Plus de 44 millions de dollars de jetons floki inu ont été transférés vers un nouveau pool de liquidités sur le projet de financement décentralisé (DeFi) Inverse Finance en moins de 24 heures après son lancement.

Cette étape a marqué un éloignement du statut de « pièce meme » et vers des cas d’utilisation plus larges pour le jeton floki inu. « 20 millions de dollars de FLOKI ont déjà été déposés dans InverseFinance au cours de la première heure », a déclaré le fondateur d’Inverse Finance, Nour Haridy, dans un tweet.

Les données des scanners de portefeuille montrent que 364 milliards de jetons floki inu sont bloqués sur le pool floki sur Inverse Finance mercredi matin. Les projets DeFi comme Inverse Finance s’appuient sur des contrats intelligents au lieu d’intermédiaires centralisés pour offrir des services financiers aux utilisateurs de crypto, tels que le prêt, l’emprunt et le commerce.

Inverse Finance permet aux utilisateurs d’obtenir des prêts symboliques en fournissant des jetons au protocole en garantie. Le pool floki nouvellement lancé a un facteur de garantie de 50% à compter de mercredi, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent prendre 50% de la valeur de leurs jetons floki inu sous la forme de DOLA, une pièce stable émise par Inverse Finance rattachée à un -sur une base avec le dollar américain ou d’autres jetons.

Il n’y a pas de date d’expiration sur le prêt. Cependant, si la valeur des jetons floki inu baisse et que la limite d’emprunt d’un utilisateur dépasse 100 %, le prêt est liquidé et des frais de 13 % sont prélevés en plus du remboursement aux liquidateurs.

« Ce processus est automatisé et ne peut pas être arrêté, veuillez donc emprunter de manière responsable et n’empruntez pas la limite totale », prévient un document d’Inverse Finance.

L’ajout de floki inu intervient après qu’une proposition de gouvernance en chaîne a été adoptée par la communauté Inverse Finance mardi. Des projets comme Inverse Finance fonctionnent comme des organisations autonomes décentralisées (DAO), s’appuyant sur leur communauté pour proposer de nouveaux modes de croissance, d’adoption et d’autres améliorations techniques.

Cependant, l’ajout n’a pas fait bouger les prix du floki inu. Les données de CoinGecko montrent que les prix restent stables à 0,00012 $ après un pic initial mardi soir. Les prix des jetons ont baissé de 32% au cours des trente derniers jours, reflétant une baisse du marché plus large de la cryptomonnaie.

L’ascension de Floki Inu

Nommé d’après le chien de compagnie d’Elon Musk, Floki, floki inu est l’un des nombreux entrants dans les pièces de monnaie meme qui se sont multipliés sur le marché de la crypto cette année. Une « peur du tapis » a frappé le projet dès le début après que le développeur d’origine soit devenu un voyou et se soit retiré avec des centaines de milliers de dollars en drainant un pool de liquidités.

Mais les administrateurs de la communauté ont maintenu le jeton et investi leurs propres fonds pour maintenir le jeton à flot. Une version « V2 » a été annoncée par les premiers utilisateurs qui ont aidé à relancer le projet, cette fois avec des mécanismes de sécurité pour empêcher la mise en place de tapis. Le projet a depuis atteint une capitalisation boursière de 1,2 milliard de dollars, attirant les critiques des autorités britanniques de la publicité pour son marketing incessant dans les transports publics de Londres.

Floki inu travaille également sur des contributions en dehors du marché de la cryptomonnaie. Des tweets de développeurs lundi ont affirmé que le projet construirait des écoles au Guatemala, au Nigeria et au Laos en partenariat avec les autorités gouvernementales locales et les ONG.