Bitcoin approche les 50 000 $ – voici les niveaux de prix BTC à surveiller ensuite | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a frôlé les 50 000 $ le 22 décembre alors que l’espoir commençait à apparaître que la correction des prix pourrait être terminée.

Graphique en bougies BTC/USD sur 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Obtenez haussier une fois 50 500 $ cassés – Analyste

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que le BTC/USD a atteint des sommets de 49 600 $ sur Bitstamp – son plus haut depuis le 13 décembre.

Un coup de pouce inter-crypto dû aux troubles de la livre turque lundi s’est attardé dans l’esprit alors que Bitcoin et les altcoins sont restés plus élevés, l’attention se concentrant désormais sur la nouvelle année et les niveaux de prix supérieurs à 50 000 $.

« La première percée s’est produite sur Bitcoin. Mais nous devons encore franchir suffisamment de niveaux pour affirmer que nous sommes haussiers », a déclaré du jour au lendemain Michaël van de Poppe, contributeur de Cointelegraph.

« Dans l’ensemble, une percée à 50,5 à 51,5 K$ et j’en suis convaincu. De plus, 2022 devrait devenir une grande année dans l’ensemble.

Avec 50 000 $ constituant une résistance psychologique, d’autres se sont tournés vers les métriques en chaîne pour une preuve supplémentaire de la force sous-jacente de Bitcoin.

Parmi eux se trouvait le gestionnaire de fonds Dan Tapiero, qui a noté des signaux haussiers sur l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) dans ce qui a toujours été un moment d’achat.

« Les rallyes commencent quand on s’y attend le moins/quand les traders fatigués abandonnent », a-t-il résumé.

MACD implique la relation entre deux moyennes mobiles exponentielles sur BTC/USD, et un rebond après une tendance baissière a précédé les hausses de prix.

Graphique en bougies sur 1 jour BTC/USD (Bitstamp) avec MACD. Source : TradingView

La dernière fois que le signal d’achat est apparu, c’était fin septembre, juste avant que Bitcoin n’atteigne de nouveaux sommets historiques un peu plus d’un mois plus tard.

L’indice de sentiment double presque

Dans des signes plus encourageants pour les investisseurs, les altcoins ont commencé à afficher des gains quotidiens plus importants jusqu’à mercredi.

Ether (ETH), le plus grand altcoin par capitalisation boursière, a maintenu 4 000 $, tandis que Terra (LUNA) était en hausse de 16% au moment de la rédaction.

Le jeton XRP de Ripple a augmenté de 9%, aucune des 10 principales crypto-monnaies par capitalisation boursière n’étant dans le rouge.

« Si je veux bien me positionner, je voudrais acheter dans la crypto à ce stade », a ajouté van de Poppe.

« Le sentiment n’est toujours pas le meilleur, alors que de nombreux altcoins ont beaucoup baissé, certains même 80% depuis leur ATH. L’adoption est même croissante et en termes de prix, ces pièces se trouvent dans des zones de support important. »

L’indice Crypto Fear & Greed a connu une hausse significative du jour au lendemain, passant de 27 à 45, mais caractérisant toujours le marché comme étant en mode « peur ».

Indice de la peur et de la cupidité crypto. Source : Alternative.me