Shiba Inu pointe alors que les baleines s’ajoutent aux positions existantes | Cryptomonnaie

Les prix du shiba inu ont connu une hausse de 10 % mardi alors que les baleines – un terme familier pour les grands détenteurs d’un actif donné – ont ajouté à leurs positions plus tôt cette semaine.

L’un de ces portefeuilles de baleines a acheté 4 000 milliards de shiba inu pour 134 millions de dollars tôt mardi, selon les données de WhaleStats, qui suit les données des mille principaux portefeuilles Ethereum après avoir exclu les portefeuilles d’échange et de projet connus.

Ce portefeuille contient désormais plus de 144 millions de dollars de shiba inu, ce qui représente 26% de ses avoirs en portefeuille en jetons basés sur Ethereum. Le bac à sable des jetons Metaverse et GALA, qui représentent 122 millions de dollars supplémentaires sur les 500 millions de dollars de la valeur totale du portefeuille détenus dans des jetons erc20, le reste étant dispersé entre des pièces stables et des altcoins comme MATIC, enjin et en boucle.

L’achat a fait passer les prix d’un creux hebdomadaire de 0,000028 $ lundi soir à un sommet hebdomadaire de 0,000034 $ mercredi matin. Les prix ont depuis corrigé, mais sont toujours en hausse de 4% au cours des dernières 24 heures. Les prix du Shiba inu ont suivi une tendance baissière continue après avoir atteint de nouveaux sommets en octobre, mais ont depuis rebondi d’un niveau de résistance devenu support de 0,000028 $.

Shiba Inu, un rival de dogecoin autoproclamé, a été fondé à la mi-2020 lorsque le marché plus large de la cryptomonnaie a vu un afflux de projets de mèmes et de pièces sur le thème de l’alimentation comme les jetons d’igname. Il a été radié par beaucoup à l’époque comme l’un des nombreux projets de pièces de monnaie meme qui sont apparemment sortis de nulle part.

Mais cela n’a pas empêché shiba inu de devenir l’un des meilleurs investisseurs pour les premiers investisseurs.

Les prix des jetons ont grimpé de 153 857 000 % pour atteindre un sommet record de 0,00008616 $ en octobre 2021 par rapport au creux de 0,000000000056 $ en novembre 2020, selon les données de CoinGecko. Shiba inu est même entré dans le top dix des crypto-monnaies par capitalisation boursière en octobre 2021, dépassant même le dogecoin pendant quelques heures à l’époque.

Éloigner Shiba Inu d’un jeu memecoin

Les développeurs de Shiba Inu ont tenté de s’éloigner du récit à prédominance des pièces de monnaie en 2020 pour introduire de nouveaux services techniques en 2021, ce qui a contribué à alimenter l’adoption et les prix par la communauté.

Début 2021 a vu le lancement de l’échange décentralisé ShibaSwap, apportant avec lui des services de finance décentralisée (DeFi) tels que le jalonnement et le prêt. DeFi fait référence à un système financier dépendant de contrats intelligents au lieu d’intermédiaires centralisés qui offrent des services tels que le prêt, le commerce et l’emprunt aux utilisateurs.

Puis, en décembre 2021, le fondateur pseudonyme du projet, « Ryoshi », a déclaré que le développement d’un métaverse centré sur Shiba Inu appelé Oshiverse était en cours, suivant la tendance récente des projets de métaverse et de l’application sur le marché plus large de la cryptomonnaie. Oshiverse serait basé sur Shibarium, une solution de couche 2 construite sur Ethereum pour Shiba Inu, ont-ils ajouté.