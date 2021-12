Le prix de VeChain reprend sa tendance haussière, amenant l’EFP à un point de départ ou de rupture | Cryptomonnaie

Le prix de VeChain est bloqué en consolidation depuis plus de deux semaines et laisse présager une poursuite haussière.

L’EFP fait face à un moment décisif à l’approche de l’obstacle de 0,086 $, une pause pourrait déclencher une ascension de 13%.

Un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 0,0761 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de VeChain est à un point d’inflexion dans son ascension alors qu’il approche d’un obstacle crucial. Un basculement réussi de ce niveau de résistance en support lancera une poursuite de la tendance haussière. Un échec, en revanche, pourrait entraîner un retracement qui annulera probablement les gains récents.

Le prix de VeChain rivalise pour grimper plus haut

Le prix de VeChain a atteint des sommets égaux à 0,0977 $ les 4 et 7 décembre. Cette action sur les prix a été suivie d’une correction de 19% à 0,0792 $. VET a ensuite passé seize jours à négocier autour de ce niveau, en mode consolidation.

Après quelques balayages rapides en dessous de 0,0792 $, le prix de VeChain s’est redressé au-dessus et s’est lancé dans une ascension de 9% pour retester la barrière de résistance de 0,0863 $. L’EFP fait face à un moment décisif ici, car un basculement réussi de ce niveau vers un plancher de support indiquera que cette tendance haussière se poursuivra. Les acheteurs mis à l’écart peuvent ouvrir une position pilote longue à partir de là.

Le développement qui en résultera enverra un signal aux acheteurs écartés de prendre le train en marche. En raison de l’augmentation de la dynamique haussière, le prix de VeChain augmentera probablement de 13% pour tester à nouveau l’obstacle de 0,0977 $ et collecter la liquidité d’arrêt d’achat qui se trouve au-dessus.

Graphique VET/USDT sur 4 heures

Alors que le premier scénario suppose que l’EFP peut dépasser 0,0863 $, un échec pourrait entraîner un retracement à 0,0792 $, où les acheteurs auront une deuxième chance de faire leur retour. Un rebond sur 0,0792 $ sera le meilleur endroit pour ouvrir une position longue ou ajouter à la position existante.

Cependant, un manque de dynamique haussière pourrait entraîner une chute du prix de VeChain à travers ce plancher de support et une révision de 0,0761 $. Un chandelier de quatre heures proche de ce niveau créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière.

Si la pression de vente persiste, l’EFP pourrait chuter de 8% à 0,070 $.