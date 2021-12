Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les marchés de la crypto pourraient faire une pause avant que la tendance haussière ne s’accélère | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a balayé la liquidité au-dessus de 49 527 $ et s’est rapproché du nouveau test du niveau psychologique de 50 000 $.

Le prix de l’Ethereum pourrait subir une brève correction pour consolider sa rupture par rapport à la configuration en coin descendant.

Le prix d’ondulation reste fort car il établit un sommet plus élevé, indiquant qu’un nouveau test de 1 $ est probable.

Le prix du Bitcoin oscille autour d’un niveau crucial après avoir collecté des liquidités au-dessus. Cette évolution au cours des dernières 48 heures indique que BTC se consolidera ici avant de poursuivre son ascension. Ethereum et Ripple suivent de près le pionnier de la cryptomonnaie et promettent bientôt des gains.

Le prix du Bitcoin fait face à un moment décisif

Le prix du bitcoin a atteint le sommet de lundi à 47 565 $ et a collecté les liquidités restant au-dessus de 49 527 $. Alors que BTC pourrait aller plus haut et tester à nouveau le niveau psychologique de 50 000 $, les investisseurs doivent faire attention à la possibilité que la grande crypto puisse baisser et balayer le plus bas de lundi à 45 550 $.

Si les acheteurs résistent à la réservation de bénéfices, il y a de fortes chances que BTC reteste 50,00 $ et tente le plus haut de la semaine dernière à 50 0835 $. Dans certains cas, le prix du Bitcoin peut atteindre le niveau de résistance de 53 618 $. Au total, cet élan constituerait une ascension de 8,6 %.

Graphique 3 heures BTC/USD

L’augmentation des prises de bénéfices des détenteurs pourrait annuler les gains observés au cours des dernières 48 heures. Cette évolution pourrait faire tomber BTC au plus bas de lundi à 45 550 $ ou balayer les plus bas de la semaine dernière à 45 438 $.

Le prix de l’Ethereum doit consolider sa position

L’action des prix de l’Ethereum depuis le 28 novembre a mis en place une configuration en coin descendant. Cette configuration est obtenue en connectant les trois plus bas et les quatre plus bas formés au cours de cette période à l’aide de lignes de tendance.

La formation technique prévoit une hausse de 16%, obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et swing bas au point de rupture à 3 912 $, ce qui met l’ETH à 4 533 $.

Jusqu’à présent, l’ETH est sorti de ce schéma et s’est rapproché pour tester à nouveau la barrière de résistance de 4 155 $. Au départ, cependant, les investisseurs peuvent s’attendre à un retracement à 3 912 $ ou au niveau de retracement de 62 % à 3 823 $.

Un rebond de ces barrières solidifiera la cassure et indiquera qu’une ascension de 16% à 4 535 $ est probable.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Indépendamment de la tendance haussière, si le prix d’Ethereum produit un plus bas inférieur à 3 669 $, coïncidant avec le plus bas de la fourchette de négociation, cela invalidera la thèse haussière. Dans ce cas, ETH pourrait revoir le plancher de support de 3 415 $.

Le prix d’ondulation reste fort

Le prix d’ondulation a traversé la ligne de tendance baissière le 18 décembre et a augmenté de 19% pour atteindre un sommet à 0,971 $. Cette montée en puissance, bien qu’impressionnante, pourrait s’étendre pour retester le niveau de résistance de 1,015 $.

Dans un cas haussier, le prix XRP pourrait marquer l’obstacle de 1,102 $ et collecter les liquidités au-dessus de celui-ci. Cependant, il est peu probable que le jeton de remise poursuive cette ascension, d’autant plus que BTC pourrait subir un retracement mineur.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

En raison de la corrélation entre les deux, le prix XRP pourrait suivre le gros crypto et subir une correction. De plus, la remontée de 19% observée jusqu’à présent a collecté les liquidités dans son voisinage immédiat et est susceptible de subir un retracement mineur.

Si cette baisse pousse le prix Ripple en dessous de 0,688 $, cela créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière.