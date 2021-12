La LUNA de Terra atteint un nouveau record au-dessus de 90 $ alors même que les « shorts » continuent de s’accumuler | Cryptomonnaie

Il y a un vieil adage à Wall Street : les marchés haussiers naissent sur le pessimisme, grandissent sur le scepticisme, mûrissent sur l’optimisme et meurent dans l’euphorie.

LUNA, le jeton natif de la blockchain de contrat intelligent Terra, a presque doublé pour atteindre des sommets supérieurs à 90 $ en décembre, prolongeant une tendance gagnante de quatre mois et se dissociant de la faible tendance des autres meilleures pièces.

De tels rallyes Stellar se traduisent souvent par l’euphorie – une situation caractérisée par des paris directionnels risqués et un excès de levier haussier et généralement observée aux sommets du marché. Cependant, le marché de LUNA ne montre pas de tels signes, les données sur les dérivés signalant la prudence des investisseurs.

« Les gens semblent court-circuiter les contrats à terme perpétuels LUNA, comme en témoignent l’intérêt ouvert croissant et le financement négatif persistant », a déclaré à CoinDesk la plate-forme suisse de suivi des dérivés crypto Levitas lors d’une conversation sur Twitter.

L’intérêt ouvert représenté par le nombre de dollars bloqués dans les contrats à terme perpétuels a doublé pour atteindre 394 millions de dollars depuis le 15 décembre. En effet, la mesure ne nous dit pas si le marché est baissier ou haussier. Mais lorsqu’il est combiné avec les taux de financement, il donne un aperçu de ce que les commerçants ont fait.

Dans le cas de LUNA, les taux de financement sont toujours restés négatifs depuis le 15 décembre, signe que les traders en position courte ont été dominants et ont payé les traders longs.

Les perpétuels sont des contrats à terme sans expiration. Les bourses utilisent le mécanisme de taux de financement pour s’assurer que les prix perpétuels sont proches du prix du marché de l’actif sous-jacent. Comme indiqué dans l’explicateur, le taux de financement est payé toutes les huit heures.

Selon Delphi Digital, les taux de financement négatifs sur les principales bourses signalent la présence de traders neutres en delta – des personnes qui prennent plusieurs positions pour neutraliser l’exposition au delta ou le biais directionnel.

« L’augmentation des prix au cours des derniers jours a probablement été déclenchée par des investisseurs achetant LUNA au comptant pour se verrouiller dans le contexte de l’Astroport, puis couvrant leur position via des contrats à terme perpétuels pour rester neutre en delta », a déclaré la société d’analyse Delphi Digital dans une note de recherche publiée lundi.

Astroport, un nouvel échange décentralisé, a été mis en ligne le 14 décembre avec une installation de toile de fond larguant des jetons ASTRO aux utilisateurs qui verrouillent leur liquidité dans le protocole.

L’attrait de gagner de l’argent gratuitement via la toile de fond semble avoir attiré les investisseurs vers Astroport, retirant l’offre de LUNA du marché. Selon la source de données DeFi Llama, le DEX a injecté plus d’un milliard de dollars dans l’écosystème Terra. Plus de 50% de ce chiffre se compose de jetons LUNA.

En octobre, Terra a annoncé la mise en œuvre de la proposition 44 de brûler 90 millions de jetons détenus dans le pool communautaire, retirant une page de la mise à niveau EIP-1559 d’Ethereum qui a introduit le mécanisme de gravure ETH prétendument déflationniste.