Prédiction des prix des crypto-monnaies: Decentraland, Polkadot & Chainlink – Asian Wrap 22 Dec | Cryptomonnaie

Le prix de Decentraland augmentera probablement de 23% si MANA peut renverser cet obstacle

Le prix de Decentraland se consolide dans une fourchette de plus en plus serrée depuis plus de deux semaines. Cependant, les acheteurs semblent sortir du bois, suggérant un appétit pour une augmentation de la valeur marchande de MANA.

Décentraliser et positionner le prix lui-même pour plus de gains

Le prix Decentraland a produit trois plus bas et quatre plus bas depuis le 6 décembre, indiquant une tendance baissière constante. Cependant, après le creux du 15 décembre à 2,93 $, le vent tourne pour MANA, en commençant par des plus bas plus élevés, indiquant un lent changement en faveur des traders.

Le prix de Polkadot envisage un nouveau test de 30 $ après que le DOT ait franchi un obstacle de trois semaines

Le prix du polkadot se négocie au-dessus des zones d’inversion cruciales sur une période plus longue, indiquant une diminution de la pression à la baisse. Sur une période plus courte, cependant, le DOT a récemment franchi une barrière de résistance cruciale, révélant son intention d’aller plus haut.

Le prix de Polkadot vise un sommet plus élevé

Le prix de Polkadot était bloqué en dessous d’une ligne de tendance baissière depuis le 30 novembre. Plusieurs tentatives pour franchir cette ligne de tendance ont échoué jusqu’au 20 décembre, où le DOT a produit un chandelier de quatre heures au-dessus.

Les acheteurs de Chainlink s’accumulent pour pousser LINK vers un objectif conservateur à 28 $

Le prix des maillons de chaîne développe une tendance exceptionnellement haussière sur son graphique en points et chiffres d’inversion de 0,50 $/3 cases. En conséquence, atteindre le niveau d’entrée de cette configuration commerciale hypothétique pourrait entraîner un pic considérable vers la zone de valeur de 28 $.

Le prix du maillon de chaîne est prêt à rebondir et à augmenter, les vendeurs à découvert sont probablement piégés et ressentent la pression

Le prix du maillon de chaîne a une série de plus bas ascendants sur son graphique Point and Figure tout en développant également un triple sommet. De plus, une configuration triangulaire ascendante s’est formée, donnant une plus grande probabilité d’une cassure haussière dans un proche avenir.